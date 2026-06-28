Austria și Algeria au făcut 3-3 și au scos Iranul din „16”-imi

În această dimineață s-a încheiat prima fază a Campionatului Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA. Se cunosc toate cele 32 de formații calificate în „16”-imile de finală.

Iranul și Coreea de Sud, care așteptau ultimele rezultate pentru a vedea dacă se află între cele opt echipe de pe locul al treilea care merg mai departe, au ratat calificarea.

Iranul a fost calificată pentru trei minute, între golul al doilea al algerianului Riyad Mahrez (min. 90+3) și golul egalizator (min. 3-3) înscris de austriacul Sasa Kalajdzic (min. 90+6).

Acest egal dintre Austria și Algeria a amintit de cel din 1982, dintre Austria și RF Germania. Paradoxal, rezultatul de acum 44 de ani a făcut ca... Algeria să rateze calificarea în faza eliminatorie. De data aceasta, Algeria a beneficiat de egalul cu Austria, calificându-se mai departe.

Șaisprezecimile de finală aduc o serie de dueluri tari, precum Maroc (locul 4 la ediția trecută) - Olanda, Portugalia - Croația, Columbia - Ghana, Franța - Suedia, Belgia - Senegal sau Cote d'Ivoire - Norvegia.

Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3

1. RD Congo 4 puncte (+1) / 3 meciuri

2. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri

3. Ghana 4 puncte (0) / 3 meciuri

4. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri

5. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri

6. Algeria 4 puncte (-2) / 3 meciuri

7. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri

8. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri

.............................................

9. Iran 3 puncte (0) / 3 meciuri

10. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri

11. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri

12. Uruguay 2 puncte (-1) / 3 meciuri

Primele opt echipe s-au calificat în „16”-imile de finală de pe locul 3.

„16”-imi de finală

Germania – Paraguay

29 iunie, ora 23.30

Boston

Franța – Suedia

1 iulie, ora 0.00

New York / New Jersey

Africa de Sud – Canada

28 iunie, ora 22.00

Los Angeles

Olanda – Maroc

30 iunie, ora 4.00

Monterey

Portugalia - Croația

3 iulie, ora 2.00

Toronto

Spania – Austria

2 iulie, ora 22.00

Los Angeles

SUA – Bosnia-Herțegovina

2 iulie, ora 3.00

San Francisco

Belgia – Senegal

1 iulie, ora 23.00

Seattle

Brazilia – Japonia

29 iunie, ora 20.00

Houston

Coasta de Fildeș – Norvegia

30 iunie, ora 20.00

Dallas

Mexic – Ecuador

1 iulie, ora 4.00

Mexico City

Anglia - Congo

1 iulie, ora 19.00

Atlanta

Argentina – Capul Verde

4 iulie, ora 1.00

Miami

Australia – Egipt

3 iulie, ora 21.00

Dallas

Elveția – Algeria

3 iulie, ora 6.00

Vancouver

Columbia - Ghana

4 iulie, ora 4.30

Kansas City