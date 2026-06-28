Austria și Algeria au făcut 3-3 și au scos Iranul din „16”-imi

Austria și Algeria au făcut 3-3 și au scos Iranul din „16”-imi0
În această dimineață s-a încheiat prima fază a Campionatului Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA. Se cunosc toate cele 32 de formații calificate în „16”-imile de finală.
Iranul și Coreea de Sud, care așteptau ultimele rezultate pentru a vedea dacă se află între cele opt echipe de pe locul al treilea care merg mai departe, au ratat calificarea.
Iranul a fost calificată pentru trei minute, între golul al doilea al algerianului Riyad Mahrez (min. 90+3) și golul egalizator (min. 3-3) înscris de austriacul Sasa Kalajdzic (min. 90+6).
Acest egal dintre Austria și Algeria a amintit de cel din 1982, dintre Austria și RF Germania. Paradoxal, rezultatul de acum 44 de ani a făcut ca... Algeria să rateze calificarea în faza eliminatorie. De data aceasta, Algeria a beneficiat de egalul cu Austria, calificându-se mai departe.
Șaisprezecimile de finală aduc o serie de dueluri tari, precum Maroc (locul 4 la ediția trecută) - Olanda, Portugalia - Croația, Columbia - Ghana, Franța - Suedia, Belgia - Senegal sau Cote d'Ivoire - Norvegia.
Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3
1. RD Congo 4 puncte (+1) / 3 meciuri
2. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri
3. Ghana 4 puncte (0) / 3 meciuri
4. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri
5. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri
6. Algeria 4 puncte (-2) / 3 meciuri
7. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri
8. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri
.............................................
9. Iran 3 puncte (0) / 3 meciuri
10. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri
11. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri
12. Uruguay 2 puncte (-1) / 3 meciuri
Primele opt echipe s-au calificat în „16”-imile de finală de pe locul 3.
„16”-imi de finală
Germania – Paraguay
29 iunie, ora 23.30
Boston
Franța – Suedia
1 iulie, ora 0.00
New York / New Jersey
Africa de Sud – Canada
28 iunie, ora 22.00
Los Angeles
Olanda – Maroc
30 iunie, ora 4.00
Monterey
Portugalia - Croația
3 iulie, ora 2.00
Toronto
Spania – Austria
2 iulie, ora 22.00
Los Angeles
SUA – Bosnia-Herțegovina
2 iulie, ora 3.00
San Francisco
Belgia – Senegal
1 iulie, ora 23.00
Seattle
Brazilia – Japonia
29 iunie, ora 20.00
Houston
Coasta de Fildeș – Norvegia
30 iunie, ora 20.00
Dallas
Mexic – Ecuador
1 iulie, ora 4.00
Mexico City
Anglia - Congo
1 iulie, ora 19.00
Atlanta
Argentina – Capul Verde
4 iulie, ora 1.00
Miami
Australia – Egipt
3 iulie, ora 21.00
Dallas
Elveția – Algeria
3 iulie, ora 6.00
Vancouver
Columbia - Ghana
4 iulie, ora 4.30
Kansas City