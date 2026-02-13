Palmaresul „Științei”, rescris de Transfermarkt: clubul lui Adrian Mititelu își trece toate trofeele în vitrină

Portalul Transfermarkt a actualizat palmaresul Universității Craiova, mutând toate trofeele echipei, inclusiv cele patru titluri de campioană, în contul FC U 1948 Craiova, clubul privat condus de Adrian Mititelu.

Decizia vine după ce, pe 5 februarie, Curtea de Apel Timișoara a respins apelul CS Universitatea Craiova la hotărârea Tribunalului Dolj din 2017, care refuzase să recunoască echipei de drept public deținerea palmaresului între 1948 și 1991. Astfel, instanța a validat transferul „istoric” al trofeelor către societatea privată care a preluat continuarea activității fostului club, dezafiliat în 2011 și intrat ulterior în faliment.

Hotărârea nu este încă definitivă

CS Universitatea poate să o conteste mai departe, însă Înalta Curte nu va analiza din nou fondul cauzei. Singura cale de anulare ar fi descoperirea unor erori procedurale la nivelul apelului de la Timișoara.

„Renumitul site de specialitate pentru analiză fotbalistică, Transfermarkt, a operat modificările de rigoare dupa decizia definitivă a Curții de Apel Timișoara din data de 5 februarie prin care palmaresul echipei istorice aparține FC Universitatea Craiova.

În dreptul echipei noastre, Transfermarkt afișează cele 4 titluri de campioană (1974, 1980, 1981, 1991) și cele 6 Cupe ale României (1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 1993)!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a clubului patronat de către Adrian Mititelu.

Nemții au aplicat principiul continuității

După decizia instanței, portalul Transfermarkt a actualizat informațiile despre trofeele celor două cluburi. Astfel, toate titlurile câștigate de Știința au fost atribuite acum FCU 1948 Craiova, echipa privată fondată de Adrian Mititelu în 2017, considerată continuatoarea clubului dezafiliat în 2011.

În același timp, CS Universitatea Craiova, formația din Liga 1, își păstrează propriile succese obținute după înființarea din 2013, respectiv Cupa României în 2018 și 2021 și Supercupa în 2021.

Practic, Transfermarkt a aplicat principiul continuității: decizia instanței a stabilit că FC U Craiova a preluat palmaresul vechiului club public, iar echipa creată ulterior, FCU 1948 Craiova, moștenește automat aceste trofee.