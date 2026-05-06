Gică Popescu a pus capăt afacerilor păguboase. Fostul internațional a obținut profit din vânzarea unui mall

Fostul mare internațional Gheorghe Popescu (58 de ani) este implicat în fotbal, ca acționar majoritar și președinte la clubul Farul Constanța, dar nu a renunțat nici la calitatea de investitor în imobiliare.

„Baciul” a intrat în afaceri cu grupul imobiliar M Core, căruia i-a vândut parcul de retail GP Plaza, deschis în Hunedoara în toamna anului trecut. Suma obținută în schimbul centrului comercial este de 8 milioane de euro, indică surele profit.ro.

Gică Popescu a investit în dezvoltarea centrului comercial, ridicat pe locul unei foste fabrici de încălțăminte și tricotaje, peste 7 milioane de euro, astfel că profitul se apropie de 1.000.000 de euro.

Prin achiziția GP Plaza, M Core adaugă Hunedoara pe lista celor peste 35 de orașe din România în care este prezent cu proiecte de retail.

Născut la Calafat, Popescu ridică un proiectul imobiliar pe terenului de aproximativ 2 hectare unde și-a desfășurat activitatea academia de fotbal, care a dat faliment.

Nu toate afacerile sale au evoluat strălucit. În trecut, Gică Popescu a mai fost implicat și în dezvoltarea centrului comercial Doldora Bazaar din cartierul bucureștean Rahova, proiect intrat în faliment și transformat în actualul Mega Center.