Discuții aprinse în fotbal: campionatul românesc ar putea avea mai puține echipe

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O discuție care ar putea schimba fața fotbalului românesc a fost adusă în prim-plan de Mihai Stoica. Oficialul FCSB a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal să regândească structura SuperLigii, invocând programul extrem de aglomerat al campioanei. În replică, Marius Mitran a sugerat că se poartă discuții despre reducerea numărului de echipe din primul eșalon.

Mihai Stoica este oficial al FCSB
Mihai Stoica vrea mai puține echipe în Superliga | FOTO Facebook

Totuși, motivul ar putea fi unul singur. FCSB a jucat în sezonul trecut peste 50 de meciuri, ajungând până în optimile Europa League, un efort mult mai mare decât al rivalei din campionat. Această încărcătură uriașă ar putea explica startul ezitant al echipei în actuala stagiune.

Noi nu avem condițiile pe care le au cluburile din campionatele de top, cum e Premier League. Sistemul cu play-off și play-out ne dezavantajează clar”, a explicat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul campioanei a atras atenția că numărul mare de partide generează accidentări frecvente și afectează performanța echipei.

Noi trebuie să regândim sistemul ăsta competițional în România. Nu e normal ca noi să avem cele mai multe meciuri din Europa. Nu e normal ca în Premier League să fie 38 de etape, iar în Superligă să fie 40 în play-off și 39 în play-out. Nu e normal! Noi nu avem condițiile pe care le au ei”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.

SuperLiga ar putea avea mai puține echipe!

O veste care poate schimba structura campionatului a ajuns pe masa oficialilor din fotbalul românesc. Marius Mitran a confirmat că se discută despre reducerea numărului de echipe din SuperLiga României.

Dacă această modificare va fi implementată, sezonul ar urma să aibă automat mai puține etape, ceea ce ar putea ușura programul încărcat al cluburilor și ar aduce mai multă echitate în campionat.

Din ce știu, e o discuție deja în sensul reducerii numărului de echipe. Pandemia a generat o astfel de idee. E o reducere care ar afecta și numărul de etape. Ar fi mai puține meciuri de jucat. E o discuție. (N.r. De la 16 echipe la 14?) Ceva de genul, da”, a explicat Marius Mitran.

Mihai Stoica vrea chiar mai puține echipe în SuperLiga

Întrebat despre posibilitatea reducerii numărului de echipe în viitorul apropiat, oficialul FCSB a transmis clar poziția sa. 

Sistemul e prea bun, prea spectaculos, cred că ar fi logic să nu se scadă punctele, chiar dacă e mai palpitant așa, dar nu e normal să se înjumătățească punctele, pentru că punctele alea se obțin pe teren. Cred că nu se va ajunge la asta niciodată, dar eu cred că fotbalul românesc ar funcționa bine dacă am avea 12 echipe în prima ligă și vreo 16 în liga a doua. Asta e opinia mea”, a spus Mihai Stoica.

