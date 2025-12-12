FCSB scrie istorie, după duelul cu Feyenoord: o premieră absolută pentru fotbalul românesc

FCSB a reușit una dintre cele mai spectaculoase performanțe ale unei echipe românești în cupele europene. După ce a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord, în ultima etapă din Europa League, campioana României bifează o premieră absolută în fotbalul nostru.

”Roș-albaștrii” au început perfect duelul cu olandezii. Ngezana a deschis scorul după un corner, însă Feyenoord a schimbat radical cursul jocului. Tangstedt a egalat în minutul 41, Timber a făcut 2-1 după doar trei minute, iar la reluare Sauer a dus scorul la 3-1.

1-3 transformat în 4-3

Intrat la pauză, Mihai Toma a marcat un gol superb, primul pentru FCSB. În minutul 87, Thiam a trimis cu capul pentru 3-3, după o centrare perfectă a lui Valentin Crețu.

În minutul 90+5 Cisotti a câștigat un duel în jumătatea adversă, l-a driblat pe portar și i-a așezat mingea lui Florin Tănase, care a împins balonul în poartă.

Victorie unică în arhivele fotbalului românesc

Până la această seară, echipele românești reușiseră să întoarcă de patru ori meciuri europene de la două goluri diferență, însă niciodată într-un scenariu precum cel al FCSB-ului, avantaj inițial, apoi conducere adversă la două goluri și, în final, victorie.

Chiar FCSB bifase în acest sezon o revenire de la 0-2, 3-2 cu Drita, iar prima astfel de performanță românească vine de la Universitatea Craiova, în 1987, cu Chaves.

Gigi Becali: ”E posibil să-i propun prelungirea”

”Și Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului. E posibil să-i propun prelungirea, o să vorbesc personal cu el.

O să-l sun și îi zic: «Dacă dai drumul la minge, îți prelungesc contractul». Dacă dă drumul la minge cum a făcut în acest meci, promit că-i prelungesc contractul​”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.