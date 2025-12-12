search
Mihai Stoica, reacție fabuloasă după meciul interzis cardiacilor cu Feyenoord. Mesajul transmis pe Facebook la prima oră a dimineții

0
0
Publicat:

FCSB a câștigat dramatic cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci nebun din etapa a 6-a a fazei principale din Europa League. Campioana României a înscris prin Ngezana, Toma, Thiam și Tănase.

Mihai Stoica Foto/Sport Picture
Mihai Stoica Foto/Sport Picture

După această revenire impresionantă, Mihai Stoica a reacționat la primele are ale dimineții, spunând că este, în opinia lui, cea mai spectaculoasă întoarcere de scor din fotbalul românesc. El a ținut să le mulțumească și fanilor din Peluza Nord, care au susținut echipa pe toată durata jocului.

Mulțumim Peluzei Nord și tuturor celor care au ales să fie pe Arena Națională martorii CELEI MAI TARI REVENIRI DIN ISTORIA FOTBALULUI ROMÂNESC!”, a scris Stoica, pe Facebook.

„Haideți să cântăm în continuare, că nu suntem suporteri de rezultat!”

În fața a peste 22.000 de oameni, FCSB a oferit un meci plin de intensitate, așa cum rar se vede în competițiile europene. Deși a trecut prin momente complicate și a fost condusă cu 3-1, echipa lui Elias Charalambous a găsit resursele pentru a întoarce rezultatul.

Suporterii din Peluza Nord au rămas alături de echipă pe tot parcursul întâlnirii, cântând fără oprire chiar și când situația părea scăpată de sub control. La final, jucătorii FCSB au răsplătit devotamentul fanilor cu o revenire memorabilă și o seară cu adevărat specială pentru toată lumea prezentă pe stadion.

Pe de altă parte, suporterii olandezilor au făcut dezastru în Capitală, după eșecul cu roș-albaștrii. Au spart sticle și au dat foc unei copertine din Centrul Vechi, fiind asaltați de autorități.

Programul complet al celor de la FCSB în Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1;

Etapa 2: FCSB - Young Boys 0-2;

Etapa 3: FCSB - Bologna 1-2;

Etapa 4: FC Basel - FCSB 3-1;

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB 1-0;

Etapa 6: FCSB - Feyenoord 4-3;

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00;

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00.

