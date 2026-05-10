search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

FCSB și-a aflat adversara din barajul de Conference League. Situația s-a limpezit în privința participantelor în cupele europene

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dinamo a învins în această seară pe FC Argeș, 2-1 în prelungiri, și este în mare măsură sigură de locul 4 în play-off. Cum FC Botoșani și-a asigurat prezența în barajul pentru Conference League, unde se va duela cu FCSB, se prefigurează o dispută între campioana en titre și marea rivală din șos. Ștefan cel Mare pentru ultimul loc în Europa.

Tănase și compania forțează obținerea unui loc în cupele europene. Foto Facebook FCSB
Tănase și compania forțează obținerea unui loc în cupele europene. Foto Facebook FCSB

Dar să le luam pe rând. U Cluj, aflată la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, își va disputa cu oltenii prezența în Liga Campionilor. Cum cele două formații se întâlnesc miercuri și în finala Cupei României, este clar că una dintre ele va merge în cea mai importantă competiție continentală, iar cealaltă în Europa League. Locul 3 din campionat, ocupat acum de CFR Cluj, va merge direct în Conference League. Iar poziția a 4-a - cel mai probabil Dinamo - va juca pentru ultimul loc în Conference League cu învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani.

image

Situația se mai poate modifica în ultimele două etape din play-off, însă șansele sunt destul de reduse. CFR Cluj, aflată la 4 puncte în spatele Universității Cluj, mai poate ajunge pe locul 2, dar și poate fi depășită de Dinamo, la rândul ei la 4 puncte în spatele vișiniilor. Și Rapid mai are de doi bani speranță de a ajunge pe locul 4, însă ecartul de 5 puncte față de Dinamo este aproape imposibil de recuperat în ultimele două runde.

Programul ultimelor două etape din play-off

Etapa 9

Universitatea Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeș – Rapid

Etapa 10

Rapid – Universitatea Craiova

U Cluj – Dinamo

CFR Cluj – FC Argeș

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
digi24.ro
image
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
stirileprotv.ro
image
George Simon a făcut anunțul „NUCLEAR”! „Am venit să vă întreb pe voi...”
gandul.ro
image
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
mediafax.ro
image
Cu cine se iubește Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan. E admirat de toate femeile
fanatik.ro
image
Rezervele globale de petrol se epuizează cu o viteză incredibilă: „Ne mai ajung doar 100 de zile”, avertizează specialiștii
libertatea.ro
image
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Meci istoric în Europa! Și-au bătut rivala cu 2-0 și au câștigat titlul, după o secetă de 40 de ani
digisport.ro
image
Ioan Isaiu, surprins în ultimele sale momente pe scenă. Publicul l-a aplaudat fără să știe că era ultimul spectacol
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
"Până la spital le-a trecut". Reacţia patronului după ce zeci de oameni s-au intoxicat la restaurantul lui
observatornews.ro
image
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
cancan.ro
image
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Greșeala pe care o faci la controlul rutier și te costă bani. Cum o eviți, aşa ajungi de la amendă la avertisment
playtech.ro
image
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
fanatik.ro
image
Următorul pericol la granița UE, inclusiv a României, după ce se termină războiul în Ucraina. Se poate repeta scenariul din fosta Iugoslavie, avertizează Frontex
ziare.com
image
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
digisport.ro
image
Doliu în lumea folclorului românesc: A murit Maria Văduva
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Avem primele imagini de la nunta anului FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
Fetițele Andreei Bălan, ca două păpuși în ziua nunții artistei! Cum le-a îmbrăcat cântăreața
click.ro
image
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
click.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de conducerea Teatrului Național din Cluj-Napoca
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Bălan și Victor Cornea, soț și soție și în fața lui Dumnezeu! Mesajul emoționant al artistei: „Te-am vizualizat, te-am visat”
image
Fetițele Andreei Bălan, ca două păpuși în ziua nunții artistei! Cum le-a îmbrăcat cântăreața

OK! Magazine

image
Divele din Charlie's Angels, îngeri decăzuți în goana după tinerețe: botox, lifting, și alte greșeli...

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani