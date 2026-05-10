FCSB și-a aflat adversara din barajul de Conference League. Situația s-a limpezit în privința participantelor în cupele europene

Dinamo a învins în această seară pe FC Argeș, 2-1 în prelungiri, și este în mare măsură sigură de locul 4 în play-off. Cum FC Botoșani și-a asigurat prezența în barajul pentru Conference League, unde se va duela cu FCSB, se prefigurează o dispută între campioana en titre și marea rivală din șos. Ștefan cel Mare pentru ultimul loc în Europa.

Dar să le luam pe rând. U Cluj, aflată la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, își va disputa cu oltenii prezența în Liga Campionilor. Cum cele două formații se întâlnesc miercuri și în finala Cupei României, este clar că una dintre ele va merge în cea mai importantă competiție continentală, iar cealaltă în Europa League. Locul 3 din campionat, ocupat acum de CFR Cluj, va merge direct în Conference League. Iar poziția a 4-a - cel mai probabil Dinamo - va juca pentru ultimul loc în Conference League cu învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani.

Situația se mai poate modifica în ultimele două etape din play-off, însă șansele sunt destul de reduse. CFR Cluj, aflată la 4 puncte în spatele Universității Cluj, mai poate ajunge pe locul 2, dar și poate fi depășită de Dinamo, la rândul ei la 4 puncte în spatele vișiniilor. Și Rapid mai are de doi bani speranță de a ajunge pe locul 4, însă ecartul de 5 puncte față de Dinamo este aproape imposibil de recuperat în ultimele două runde.

Programul ultimelor două etape din play-off

Etapa 9

Universitatea Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeș – Rapid

Etapa 10

Rapid – Universitatea Craiova

U Cluj – Dinamo

CFR Cluj – FC Argeș