FCSB și-a luat antrenor de la TV. Era coleg de platou cu președintele Mihai Stoica

Refuzat de Elias Charalambous (45 de ani), omul de afaceri Gigi Becali (67 de ani) a ales antrenorul pentru meciurile de baraj în Europa, dar și pentru sezonul viitor.

Fosta campioană va fi preluată de fostul fundaș central Marius Baciu (51 de ani), fost coleg de platou la Prima Sport cu Mihai Stoica, președintele clubului. Oficialul spera să lucreze cu un tehnician străin, dorință care nu i s-a îndeplinit.

„L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Baciu a evoluat timp de șase sezoane, între 1996 și 2002, pentru Steaua București, adunând 140 de meciuri în campionat și marcând 8 goluri, în ciuda rolului defensiv.

A fost și căpitan al echipei, purtând banderola într-o perioadă în care clubul era în plină reconstrucție, fiind considerat unul dintre liderii vestiarului, înainte de generația lui Mirel Rădoi.

În tricoul roș-albastru, Baciu a cucerit 3 titluri de campion al României (1996-1997, 1997-1998 și 2000-2001) și o Cupă a României, în 1999.