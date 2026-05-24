Universitatea Craiova a demarat discuțiile pentru transferul lui Ștefan Târnovanu. Mihai Rotaru confirmă interesul

Mihai Rotaru a dezvăluit că Universitatea Craiova a căutat soluții pentru postul de portar imediat după accidentarea lui Pavlo Isenko.

Patronul clubului din Bănie a intrat în negocieri cu doi dintre cei mai apreciați goalkeeperi din Superliga: Edvinas Gertmonas, de la U Cluj, și Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB.

Totuși, niciuna dintre variante nu s-a concretizat

Gertmonas a preferat să își continue cariera în afara României și este foarte aproape de un transfer în Turcia, la Gaziantep. De cealaltă parte, Târnovanu a ales să rămână la FCSB, după ce i s-a promis că va avea un rol important în echipă odată cu venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.

„În momentul când Isenko s-a accidentat, înainte de play-off, ne-am dat seama că ne mai trebuie un portar. Ne trebuie un portar pe termen scurt și mai trebuie încă un portar pentru sezonul următor, pentru că Isenko își revine de abia în octombrie-noiembrie și nu știi cum își revine în primă fază.

Și atunci noi am pus întrebări pe piață și ni s-au sugerat doi portari din România: Gertmonas și Târnovanu. Am întrebat agenții lor dacă sunt disponibili să vină. Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui. Ne-a spus că ar avea o ofertă din Polonia, între timp înțeleg că ar avea de la Gaziantep o ofertă foarte bună. Asta, repet, înainte să ne bată ei cu 4-0 la Cluj, înainte să înceapă play-off-ul sau în prima etapă de play-off nici măcar nu știam că ei vor fi contracandidați la titlu.

Târnovanu a zis că venise Mirel și îi promisese că o să îl joace. Noi îl voiam pe Târnovanu când a zis Gigi că nu îl mai dorește. Au fost tatonări. Târnovanu nici măcar nu era în play-off. A venit Mirel, i-a promis că joacă, iar discuția a picat!”, a declarat Mihai Rotaru, conform Fanatik.