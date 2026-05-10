Măsură de urgență, după revolta fanilor provocată de noua siglă Dinamo. Oficialii suspendă proiectul

Totul a început pe 4 mai, când președintele Andrei Nicolescu a prezentat noua emblemă și a anunțat că aceasta ar urma să fie folosită oficial din 1 iulie 2026, odată cu debutul noului sezon.

Dinamo București a publicat duminică, 10 mai 2026, un mesaj oficial legat de schimbarea siglei clubului. După numeroasele critici apărute atât în online, cât și din partea galeriilor, clubul a revenit acum cu noi explicații privind proiectul de schimbare a identității vizuale.

Reacția fanilor a fost una extrem de neașteptată

Noul logo al clubului a stârnit imediat nemulțumirea multor fani, care au reacționat dur la schimbarea propusă. Suporterii din principalele galerii au spus că designul nu are legătură cu tradiția echipei și nu reflectă istoria ei. Unii fani au mers chiar până la ideea de a nu mai susține echipa la meciuri, dacă modificările vor rămâne în forma actuală, în contextul în care prezentarea noii identități a venit la scurt timp după un rezultat negativ din campionat.

După valul de nemulțumiri, conducerea a transmis că va colabora cu suporterii pentru a regândi proiectul de identitate vizuală.

„Dragi suporteri dinamoviști,

Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.

Invităm Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți până la data de 14 mai 2026, dată la care vom constitui oficial grupul de lucru și vom demara acest proces. Ne angajăm să comunicăm periodic întregii suflări dinamoviste modul de desfășurare al procesului. Dinamo. Același. Mai departe!”, este comunicatul oficial al clubului Dinamo.

Astfel, proiectul noii embleme a fost pus momentan pe pauză, iar conducerea clubului a anunțat că decizia finală va fi luată după discuții cu liderii galeriilor și reprezentanții programului dedicat suporterilor.