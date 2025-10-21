Liga Campionilor: Man a strălucit cu o dublă în poarta campioanei Italiei. Chivu, traseu perfect în primele trei etape

În meciurile de marți seară contând pentru etapa a 3-a din grupa unică de Liga Campionilor la fotbal, internaționalul român Dennis Man (27 de ani), integralist, a înscris două goluri în minutele 54 și 80 ale meciului PSV Eindhoven - Napoli 6-2. Deși cu om în minus tot meciul, Pafos-ul lui Vlad Dragomir (26 de ani) n-a pierdut în deplasare cu Kairat Amlaty, scor 0-0. Seară erfectă pentru Inter Milano, vicecampioana Europeii. Echipa lui Cristi Chivu (44 de ani) s-a impus cu 4-0 în Belgia și n-a primit până acum gol în Ligă.

Rezultatele de marți seară

Barcelona - Olympiakos 6-1

Oaspeții au avut om eliminat în minutul 57, la scorul de 2-1.

După protestele cluburilor, jucători, antrenorilor și ale suporterilor, La Liga anulează meciul Villarreal-Barcelona, de la Miami. Murarea meciului de campionat în Florida, pe 20 decembrie, a stârnit scandal. Astăzi, un comunicat anunță anularea deplasării.

Kairat Almaty - Pafos 0-0

Oaspeții, pentru care românul Vlad Dragomir a fost integralist, au jucat din minutul 4 în 10 oameni.

Arsenal Londra- Atletico Madrid 4-0

În partida de la Londra, toate golurile au picat după pauză.

FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

Newcastle - Benfica 3-0

PSV Eindhoven - Napoli 6-2

Din minutul 76, pe când scorul era 3-1, oaspeții au rămas în 10 oameni.

Royale Union SG - Inter Milano 0-4

La gazde, Raul Florucz (24 de ani), internaționalul austriac cu părinți români, a intrat pe teren în minutul 61.

Villarreal - Manchester City 0-2

Norvegianul Erling Haaland a deschis scorul în minutul 17.