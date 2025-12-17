FIFA a pus pe masă banii pentru Cupa Mondială din 2026. Celor de la FRF le sticlesc ochii

FIFA a anunțat sumele pentru turneul final mondial din 2026. Sunt cele mai mari premii din istoria Cupei Mondiale. Competiția se ține în SUA, Mexic și Canada.

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) va împărți în total 727 de milioane de dolari (aproximativ 620 de milioane de euro) celor 48 de echipe care vor juca la Mondialul 2026 din Statele Unite, Canada și Mexic, a anunțat astăzi forul mondial.

„Consiliul FIFA, reunit cu ocazia finalei Intercontinentale dintre Paris SG și Flamengo la Doha (Qatar), a aprobat o contribuție financiară record de 727 de milioane de dolari", a anunțat FIFA într-un comunicat.

Se menționează o creștere de 50% față de Mondialul 2022 din Qatar, ceea ce reflectă și majorarea cu 50% a numărului de echipe participante, de la 32 la 48.

Fiecare echipă va primi 1,5 milioane de dolari (aproximativ 1,38 milioane de euro) „pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire", însă cea mai mare parte a sumei alocate de FIFA, adică 655 de milioane de dolari, va merge către prime.

Câștigătoarea va încasa 50 de milioane de dolari (aproximativ 46 de milioane de euro), finalista 33 de milioane (aproximativ 30 de milioane de euro), iar sumele vor scădea treptat până la 9 milioane de dolari (aproximativ 8,3 milioane de euro) pentru cele 12 echipe eliminate din faza grupelor.

În 2022, la Cupa Mondială din Qatar, Argentina, care a câștigat trofeul, a primit aproximativ 38,7 milioane de euro, iar Franța, finalista, aproximativ 27,6 milioane. Cele 16 echipe eliminate încă din faza grupelor au primit câte aproximativ 8,3 milioane de euro fiecare.