Prima pierdere a naționalei României pentru barajul cu Turcia. Atacul lui Mircea Lucescu, în piuneze

Comisia de Disciplină UEFA a dictat o suspendare de două etape pentru Denis Drăguș (26 de ani). Atacantul naționalei, legitimat la formația turcă Eyüpspor, a fost eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herțegovina - România 3-1, din 15 noiembrie.

Denis Drăguș a văzut direct cartonașul roșu, la doar două minute după ce a intrat pe teren. Atacantul a ispășit deja o etapă de suspendare, în partida cu San Marino, din ultima etapă a grupelor preliminariilor. Astfel, Drăguș ar urma să lipsească în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, în 26 martie, la Istanbul, în fața Turciei.

FRF a anunțat deja că intenționează să facă apel, în speranța că suspendarea va fi redusă la o singură etapă. „Federația Română de Fotbal așteaptă motivarea oficială a deciziei și urmează să facă apel”, transmit oamenii de la Casa Fotbalului.

„Il Luce” are probleme în ofensivă, după ce un alt atacant central, Daniel Bîrligea, 25 de ani, s-a accidentat și va lipsi câteva săptămâni. Vârful de la FCSB este titular în linia ofensivă, sperându-se în recuperearea sa până la ora jocului de la Istanbul.

Selecționerul de 80 de ani al tricolorilor speră că și Radu Drăgușin (23 de ani) va prinde minute la Tottenham, astfel încât să fie titular în centrul defensivei.