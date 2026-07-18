 David Popovici l-a dus pe Pan Zhanle la Castelul Peleș. Ce a spus campionul olimpic chinez | adevarul.ro
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Foto David Popovici l-a dus pe Pan Zhanle la Castelul Peleș. Ce a spus campionul olimpic chinez

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Campioni olimpici la natație, David Popovici și Pan Zhanle au efectuat un mini-stagiu de pregătire comună la București, dar au găsit timp și să viziteze Castelul Peleş de la Sinaia. Asiaticul a fost impresionat de fosta reședință regală.

David Popovici și Pan Zhanle s-au fotografiat la intrarea în Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)
David Popovici și Pan Zhanle s-au fotografiat la intrarea în Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)

David Popovici a transmis următorul mesaj pe rețelele sociale: “Între antrenamente şi competiţii, cele mai frumoase momente sunt cele trăite împreună. Alături de Pan, echipele noastre şi câţiva prieteni, am făcut o scurtă pauză de la bazin pentru a admira frumuseţea peisajelor montane şi pentru a descoperi povestea unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice şi arhitecturale ale României, Castelul Peleş, Sinaia. A fost o experienţă despre prietenie, schimb de culturi şi bucuria de a crea amintiri dincolo de sport. Pentru că performanţa uneşte, dar momentele petrecute împreună rămân cele mai valoroase”.

David Popovici este un mare iubitor de animale (Foto: Raed Krishan)
David Popovici este un mare iubitor de animale (Foto: Raed Krishan)

După ce au vizitat castelul, David Popovici l-a întrebat pe asiatic dacă „a avut senzația că s-a rătăcit în castel?”. Pan Zhanle a răspuns: „Este mare! Atât de mare”. Chinezul a spus că a văzut multe uși și câteva pasaje secrete.

De asemenea, campionul olimpic chinez a fost impresionat să afle că un lift era vechi de mai bine de o sută de ani.

Video: Raed Krishan

Pan Zhanle l-a întrebat, totodată, pe David dacă „există fantome în castel”. La care bucureșteanul a răspuns, amuzat: „Dacă ai sta aici pentru mult timp, ai putea să auzi voci și să vezi lucruri”.

Rivali în bazin, David Popovici și Pan Zhanle au devenit prieteni (Foto: Raed Krishan)
Rivali în bazin, David Popovici și Pan Zhanle au devenit prieteni (Foto: Raed Krishan)

Deţinător al recordului mondial în proba de 100 metri liberi, Pan Zhanle a venit în România la sfârşitul lunii iunie. El și David Popovici s-au antrenat în București, la bazinele Dinamo și „Lia Manoliu”.

David Popovici și Pan Zhanle au fost impresionați de Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)
David Popovici și Pan Zhanle au fost impresionați de Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)
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Dinamovistul l-a dus pe chinez la un restaurant din București

David Popovici a încercat să-l facă pe Pan Zhanle să se simtă cât mai bine în timpul șederii sale la București. „Am vrut să ne asigurăm că se simte cât mai confortabil. Îi place de noi, de colectiv. Este un om foarte normal. La fel și echipa lui. Este timid, prietenos. Împărțim multe hobby-uri și, după vreo zece zile, s-a adaptat foarte bine orașului. Poate mai bine decât m-aș adapta eu în China”, a spus campionul olimpic la 200 m liber.

David Popovici le-a vorbit chinezilor despre Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)
David Popovici le-a vorbit chinezilor despre Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)

Dinamovistul l-a dus pe sportivul chinez la un restaurant din București: „A mâncat de toate. L-am dus să mănânce burgerul meu preferat, înghețata mea preferată. I-am arătat atracțiile din București, cele care mi se par mie interesante. A părut că i-au plăcut și a fost foarte sincer”.

David Popovici și Pan Zhanle au dialogat în grădina Castelului Peleș (Foto: Raed Krishan)
David Popovici și Pan Zhanle au dialogat în grădina Castelului Peleș (Foto: Raed Krishan)

La rândul său, Pan Zhanle a spus că lumea e drăguţă la Bucureşti, vreme e bună şi mâncarea delicioasă. „Am învăţat de la David disciplina şi concentrarea. Miercuri am luat masa împreună şi mâncarea a fost foarte bună. Înainte să vin în România, nu știam altceva despre această țară. Îl cunoșteam numai pe David”, a recunoscut chinezul.

David Popovici și Pan Zhanle au vizitat Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)
David Popovici și Pan Zhanle au vizitat Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)
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David Popovici este un înotător specializat la stilul liber și campion olimpic la 200 de metri. Este actualul deținător al recordului european și al recordului mondial de juniori, precum și fostul deținător al recordului mondial la 100 de metri liber în bazin olimpic. El deține recordul mondial la juniori la 100 m liber și 200 m liber.

David Popovici și Pan Zhanle s-au fotografiat lângă Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)
David Popovici și Pan Zhanle s-au fotografiat lângă Castelul Peleș (Foto: Raed Krishan)

Pan Zhanle este un înotător chinez care excelează la proba de 100 de metri liber, fiind campion olimpic și actual deținător al recordului mondial. În 2023, acesta a devenit primul înotător din istorie care a reușit „tripla” în probele de viteză din natație: sub 22 de secunde la 50 de metri liber, sub 47 de secunde la 100 de metri liber și sub 1:45 la 200 de metri liber. La Jocurile Olimpice de vară din 2024, a câștigat aurul la 100 de metri liber, doborând propriul record mondial.

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