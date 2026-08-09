 David Popovici la Europenele de la Paris: când atacă aurul și unde pot fi vizionate cursele. Programul complet | adevarul.ro
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David Popovici la Europenele de la Paris: când atacă aurul și unde pot fi vizionate cursele. Programul complet

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Campionatele Europene de înot de la Paris își mută atenția, începând cu 10 august, către probele de bazin. Competiția a început încă de la sfârșitul lunii iulie cu întrecerile de înot artistic și sărituri în apă, iar în această perioadă au loc cursele de înot în ape deschise, pe Sena. Din 10 august, spectacolul se mută la Paris Aquatics Centre, unde cei mai buni înotători ai Europei se vor lupta pentru medalii.

David Popovici Foto/Getty
David Popovici Foto/Getty

Cel mai urmărit sportiv român va fi, fără îndoială, David Popovici. Campionul olimpic este cotat printre favoriții probelor de 100 și 200 de metri liber și va intra în competiție pe 11 august. Popovici revine astfel în bazinul în care a scris istorie la Jocurile Olimpice, unde a cucerit aurul la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri liber. La Paris, obiectivul său este unul clar: să-și apere titlurile europene câștigate în 2024, la Belgrad, în ambele probe.

Popovici debutează cu proba de 100 de metri liber

David Popovici va debuta la Campionatele Europene de la Paris marți, 11 august, la proba de 100 de metri liber. Programul stabilit de European Aquatics prevede două sesiuni în fiecare zi. Dimineața, de la ora 10:30, vor avea loc seriile, iar seara, începând cu 19:30, sunt programate semifinalele și finalele.

Pentru Popovici, prima zi de concurs va fi una aglomerată. Românul va intra în bazin în serii, iar dacă își va asigura calificarea, va reveni în aceeași seară pentru semifinale. Marea finală este programată miercuri, 12 august, de la 19:30, când se va decide noul campion european la 100 de metri liber.

După cursa de 100 de metri, Popovici va trece la proba sa preferată, 200 de metri liber. Românul deține în prezent titlurile olimpic, mondial și european pe această distanță. Seriile sunt programate joi, 13 august, dimineața, iar semifinalele vor avea loc în aceeași seară. Finala de 200 de metri liber se va disputa vineri, 14 august, de la ora 19:30.

Unde pot fi urmărite cursele lui David Popovici

Competiția, programată între 10 și 16 august, va fi transmisă integral de TVR 1 și TVR Sport. Cele două posturi vor difuza atât sesiunile de dimineață, în care se dispută seriile de calificare, cât și semifinalele și finalele din fiecare seară. Astfel, iubitorii sportului vor putea urmări parcursul lui Popovici și al celorlalți reprezentanți ai României pe tot parcursul competiției.

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