David Popovici, imperial. Dinamovistul s-a calificat în semifinale la 100 m liber

Multiplul campion olimpic, mondial și european la înot, David Popovici (21 de ani) s-a calificat fără probleme, astăzi, în semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de nataţie care se desfășoară la Paris. El a reușit cel mai bun timp în serii.

Popovici a concurat în ultima serie, fiind cronometrat în 47,13 secunde. Pe locurile următoare după timpul în care au fost înregistrați s-au situat croatul Jere Hribar (47,80), spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47,90), maghiarul Kristof Milak (47,92), rusul Egor Kornev (47,97), italianul Carlos D'Ambrosio (48,02), olandezul Sean Niewold (48,05), ungurul Nandor Nemeth (48,11), germanul Josha Salchow (48,35) și rusul Aleksandr Shchegolev (48,36).

La 100 m liber au concurat alți doi români. Patrick Sebastian Dinu a terminat seriile pe locul 27 (48,83), iar Eric Ştefan Andrieş s-a clasat pe 58 (49,79).

Semifinalele sunt programate în această seară, de la 20.32.

Finala este programată mâine seară.

În reuniunea de aseară, Vlad Mihalache (Steaua) a stabilit un nou record național U19 la 50 m fluture. Prezent în semifinalele probei, la Campionatul European de natație pentru seniori de la Paris, acesta a încheiat cursa în 23,10 secunde. Mihalache a ocupat locul 7 în a doua semifinală și nu a promovat în cursa în care se vor atribui medaliile. El a terminat pe 13 în ierarhia generală a probei.