 Război al pronosticurilor înainte de Europene. Rușii anunță eșecul lui Popovici, americanii pariază pe român: „Cel mai rapid om din Europa!” | adevarul.ro
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Război al pronosticurilor înainte de Europene. Rușii anunță eșecul lui Popovici, americanii pariază pe român: „Cel mai rapid om din Europa!”

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David Popovici se numără printre marile nume anunțate la Campionatele Europene de înot de la Paris, competiție programată în perioada 10-16 august. Românul este considerat unul dintre principalii favoriți la medalii, însă nu toată lumea îl vede câștigător în proba regină, 100 de metri liber.

David Popovici Foto/Facebook
David Popovici Foto/Facebook

„David Popovici va pierde aurul!”

Presa din Rusia a lansat deja provocarea înaintea startului competiției. Jurnaliștii de la Sport-Express cred că Egor Kornev are toate șansele să-l învingă pe Popovici și să producă surpriza în finala probei. De altfel, publicația rusă merge și mai departe cu pronosticul și îl indică pe Kornev drept unul dintre oamenii care ar putea domina întrecerea. Rușii susțin că înotătorul lor poate cuceri trei medalii de aur în probele individuale de la Paris.

Egor Kornev ar putea ajuta semnificativ echipa Rusiei să își atingă planul de medalii. La recentele Campionate Naţionale, care au servit drept criteriu de calificare pentru Campionatele Europene, el a doborât cinci recorduri naționale pe parcursul celor patru zile de concurs: de două ori la 50 m și 100 m liber, precum și la 50 m fluture.

În aceste trei probe, Kornev conduce în clasamentul celor mai buni înotători din Europa în acest sezon. Prin urmare, dacă va repeta și îmbunătăți rezultatele de la Kazan la Paris, iar rivalii săi nu vor face un salt semnificativ, ne putem aștepta la trei medalii de la Egor, iar David Popovici să piardă aurul. La 50 m liber, este al doilea după australianul Cameron McEvoy și deține cei mai buni timpi din 2026 la 100 m liber și 50 m fluture!”, au scris jurnaliștii ruși.

„Popovici este cel mai rapid din Europa în acest sezon!”

De partea cealaltă, specialiștii din USA au o perspectivă diferită și îl consideră pe David Popovici favorit pentru două titluri europene. Analiza americanilor de la SwimSwam îl plasează pe David Popovici într-o cu totul altă poziție, capabil să cucerească două titluri europene la Paris. Cel mai clar pronostic vine pentru proba de 200 de metri liber, acolo unde Popovici pornește cu statutul de mare favorit.

Va exista o cursă în proba de 200 m liber, dar aproape sigur nu va fi pentru aur. De ce? Popovici pare că va apărea la competițiile continentale în cea mai bună formă a sa. Fiind cel mai rapid om din Europa în acest sezon, pare pregătit să cucerească din nou aurul la Campionatele Europene!, au notat specialiștii.

Programul lui David Popovici

100 m liber:

11 august - serii, dimineața;

11 august - semifinale, seara;

12 august - FINALA, seara.

200 m liber:

13 august – serii, dimineața;

13 august – semifinale, seara;

14 august – FINALA, seara.

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