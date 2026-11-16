David Cosma Cristofor va concura la prestigioasa cursă de la Macao

Remarcat în campionatul de Formula 4, David Cosma Cristofor (17 ani) va concura între 19 și 22 noiembrie 2026 la cea de-a 73-a ediție a Macao Grand Prix. Pilotul român va lua startul pentru echipa Evans GP. Includerea sa printre participanții la una dintre cele mai dificile curse stradale din lume nu este deloc întâmplătoare. David s-a remarcat în acest an prin cele 14 clasări pe podiumul unor curse importante.

David Cosma Cristofor are participări de succes în acest an Foto: Agenția Națională pentru Sport

Marele Premiu de la Macau este un eveniment de curse auto care are loc anual pe circuitul Guia din Macau, China. Acesta este considerat un eveniment „special” de Formula 3, similar cu Masters of Formula 3 sau Marele Premiu de la Pau. Cursa de Formula 3 constituie singura etapă a Cupei Intercontinentale FIA ​​de Formula 3. Începând cu 2024, la eveniment au participat monoposturi de tip Formula Regional, cursa având totodată statutul de Cupă Mondială de Formula Regional. Din 2025, în program a fost inclusă și o competiție de Formula 4.

David Cosma Cristofor a încheiat anul competițional în Formula 4 la Mugello (Italia), ocupând locul 3 în clasamentul general. În ultima etapă, românul a urcat de două ori pe podium. El a ocupat locul 2 în prima cursă a zilei, respectiv locul 3 în ultima cursă a sezonului.

Tânărul pilot s-a declarat mulţumit de rezultatele din acest an: „Să închei sezonul cu două podiumuri la Mugello, după dublu pole position de vineri, înseamnă foarte mult pentru mine. Locul 3 într-unul dintre cele mai grele campionate de Formula 4 din lume este rezultatul unui an întreg de muncă", a spus David Cosma Cristofor.

Reprezentând România şi echipa PREMA Racing, David a terminat anul 2026 pe treapta a 3-a a clasamentului general, cu 327 de puncte, la doar 3 puncte de locul 2. „Mulţumesc echipei PREMA Racing, partenerilor şi tuturor celor care m-au susţinut şi m-au urmărit pe parcursul sezonului. Acesta este doar începutul, iar următorul pas este să duc această experienţă mai departe", a transmis David Cosma Cristofor. „Cu obiectivul de a face pasul către FRECA, următoarea etapă firească în parcursul său către Formula 3, Formula 2 şi Formula 1, David îşi propune să construiască alături de parteneri strategici un proiect sportiv cu ambiţii internaţionale pe termen lung", s-a precizat într-un comunicat.

Născut la Bucureşti, în 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la 6 ani, iar apoi a făcut trecerea către monoposturi. În 2026 a concurat pentru PREMA Racing în UAE4 la Dubai, Abu Dhabi şi Qatar, obţinând două podiumuri şi locul 5 în campionat. De asemenea, a participat la Campionatul Italian de Formula 4, considerat o principală rampă de lansare către Formula 3.