 Un pilot român, favorit la Mugello! David Cosma Cristofor are opt podiumuri în nouă curse din Formula 4 | adevarul.ro
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Un pilot român, favorit la Mugello! David Cosma Cristofor are opt podiumuri în nouă curse din Formula 4

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David Cosma Cristofor se pregătește pentru cea de-a patra etapă a sezonului 2026 din Campionatul Italian de Formula 4, programată în acest weekend pe circuitul de la Mugello. Pilotul român a obținut opt clasări pe podium în primele nouă curse și se află în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului general.

David Cosma Cristofor (combinezon roșu) a urcat de 8 ori pe podium în acest sezon de Formula 4
David Cosma Cristofor (combinezon roșu) a urcat de 8 ori pe podium în acest sezon de Formula 4

Românul concurează pentru PREMA Racing, una dintre cele mai cunoscute și performante echipe din motorsportul de juniori. În primele trei etape ale sezonului, David Cosma Cristofor s-a remarcat prin constanță și prin capacitatea de a se menține în lupta pentru podium.

Campionatul Italian de Formula 4 reunește în acest an o grilă record, formată din 50 de piloți din 27 de țări. Competiția este considerată una dintre principalele trepte de pregătire pentru tinerii care urmăresc să avanseze către categoriile superioare ale automobilismului și, în cele din urmă, către Formula 1.

David Cosma Cristofor, s-a „bătut” de opt ori cu șampanie în acest sezon
David Cosma Cristofor, s-a „bătut” de opt ori cu șampanie în acest sezon

Trei curse programate la Mugello

Etapa de la Mugello poate avea o importanță semnificativă în configurația clasamentului general. Circuitul italian este cunoscut pentru caracterul său tehnic, pentru diferențele de nivel și pentru virajele rapide, fiind unul dintre cele mai dificile trasee din calendarul Formulei 4.

În acest weekend sunt programate trei curse, iar obiectivul pilotului român este să își continue seria de rezultate și să acumuleze cât mai multe puncte.

Trofeele cucerite de pilotul român în acest sezon
Trofeele cucerite de pilotul român în acest sezon

Sunt nerăbdător să revin pe circuit la Mugello. Primele etape ne-au oferit încredere și am demonstrat că avem ritmul necesar pentru a lupta pentru podium. Împreună cu echipa am pregătit foarte bine acest weekend, iar obiectivul este să continuăm seria podiumurilor și să acumulăm cât mai multe puncte în clasament”, a declarat David Cosma Cristofor.

După cele opt podiumuri obținute în primele nouă curse, pilotul român se numără printre cei mai constanți concurenți ai actualului sezon.

Programul etapei începe vineri, cu sesiunile de antrenamente și calificări, iar cele trei curse se vor desfășura sâmbătă și duminică.

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