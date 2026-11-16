AUR cade sub pragul de 35%, iar PSD câștigă aproape 6 puncte. Ce arată cel mai recent sondaj

AUR înregistrează prima scădere importantă din ultimul an și jumătate, pierzând peste cinci puncte procentuale în doar două luni, în timp ce PSD recuperează aproape șase puncte și revine la 24,6% din intențiile de vot. Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research, partidul condus de George Simion rămâne pe primul loc, cu 34,6%, dar avansul său se reduce considerabil. Cercetarea arată și că o eventuală alianță PNL-USR ar putea schimba raportul de forțe: cele două partide ar urca împreună pe locul al doilea, înaintea PSD, și s-ar apropia la mai puțin de trei puncte procentuale de AUR în rândul alegătorilor hotărâți să meargă la vot.

AUR pierde teren în preferințele electoratului. Foto: AFP

AUR rămâne pe primul loc, dar pierde peste 5 procente. PSD urcă pe locul al doilea

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,6% dintre alegătorii care și-au exprimat o opțiune de vot ar alege AUR. Procentul este în scădere față de septembrie, când formațiunea era cotată la 39,7%, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

PSD se situează pe locul al doilea, cu 24,6%, în creștere cu 5,9 puncte procentuale față de precedentul sondaj, când înregistra 18,7%.

PNL este creditat cu 15,1% din intențiile de vot, față de 16,3% în septembrie, în timp ce USR ar obține 11,9%, comparativ cu 9% în cercetarea precedentă.

În ceea ce privește celelalte formațiuni, UDMR este cotat la 3,9%, SENS la 3%, SOS România la 2,1%, iar POT la 1,8%. Un candidat independent ar obține 1,6%, în timp ce 1,3% dintre respondenți ar vota cu un alt partid.

34,6% dintre alegătorii care și-au exprimat o opțiune de vot ar alege AUR. Foto: INSCOP

Cum s-ar schimba clasamentul dacă PNL și USR ar candida împreună

Sondajul INSCOP a testat, în premieră, și un scenariu ipotetic în care PNL, USR și alte formațiuni ar participa la alegeri într-o alianță electorală.

În această variantă, AUR ar rămâne pe primul loc, cu 35,7% din intențiile de vot. Alianța PNL-USR ar ocupa poziția a doua, cu 28,2%, urmată de PSD, cu 23%.

Celelalte formațiuni ar obține procente mai mici: UDMR – 3,8%, SENS – 2,8%, POT – 2,5% și SOS România – 2,4%. Un candidat independent ar fi preferat de 1,1% dintre respondenți, iar 0,5% ar opta pentru un alt partid.

Raportat strict la persoanele care au declarat că ar merge sigur la vot, clasamentul arată astfel: AUR – 35%, alianța PNL-USR – 32,1% și PSD – 20,9%. UDMR ar obține 4,1%, SENS – 3,2%, SOS România – 1,8%, iar POT – 1,6%.

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Remus Ștefureac: Încheierea crizei politice a produs schimbări în intenția de vot

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că încheierea crizei politice și formarea noului Guvern au avut efecte importante asupra preferințelor electorale.

„AUR pierde, pentru prima dată în ultimele 18 luni, aproximativ 5 procente, ajungând la un scor sub 35%. Corelat cu această scădere a AUR, PSD crește cu aproximativ 6 procente, cea mai probabilă ipoteză fiind că social-democrații recuperează o parte dintre votanții pierduți în favoarea AUR”, a spus acesta.

Ștefureac a mai arătat că avansul PSD ar putea fi legat și de creșterea de susținere de care beneficiază, de regulă, un partid în prima lună după instalarea la guvernare, mai ales după o perioadă îndelungată de criză politică.

În ceea ce privește alianța PNL-USR, directorul INSCOP Research consideră că rezultatele indică un potențial electoral important, care ar putea încuraja apariția unor formule politice alternative.

Cum a fost realizat sondajul INSCOP

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research a fost realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României.

Dintre respondenți, 1.081 au participat prin interviuri telefonice, iar 116 prin completarea online a chestionarului. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele privind intenția de vot pentru partide sunt raportate la respondenții care și-au exprimat o preferință electorală, indiferent dacă au declarat că vor merge sau nu sigur la vot.

Rezultatele complete ale cercetării sunt disponibile în prezentarea grafică publicată de INSCOP Research.

Cine este fondatorul INSCOP Research

Remus Ioan Stefureac este fondatorul și directorul general al INSCOP Research, precum și directorul grupului de reflecție STRATEGIC Thinking Group (www.strategcthinking.ro). De asemenea, este cofondatorul portalului de știri www.informat.ro.

Remus Stefureac este lector la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (Școala Națională de Studii Politice și Administrație Publică), unde predă cursuri despre sondarea opiniei publice, combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței, conform portalului inscop.ro.