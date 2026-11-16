Misterul dispariției unei averi de 9 miliarde de dolari. Moștenitorul Hermès, supus unei expertize psihiatrice de către justiția franceză

Judecătorul francez care investighează dispariția participației deținute de Nicolas Puech, moștenitor al companiei Hermès, considerată un simbol al luxului extrem, a dispus efectuarea unei expertize asupra capacităților sale cognitive.

Nicolas Puech Foto: Profimedia

Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Reuters, o echipă de psihiatri va analiza dacă Nicolas Puech, în vârstă de 83 de ani, suferă de afectări cognitive.

Decizia reprezintă cel mai recent episod al unui dosar care durează de peste două decenii și care vizează circumstanțele în care una dintre cele mai mari averi din industria luxului ar fi dispărut.

O eventuală concluzie potrivit căreia moștenitorul era vulnerabil și a fost exploatat ar putea facilita tragerea la răspundere penală a celor implicați în dosarul privind averea sa dispărută.

În dreptul francez, exploatarea unei persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate psihică sau intelectuală pentru obținerea unor beneficii financiare este considerată „abuz de slăbiciune” („abus de faiblesse”), infracțiune intens dezbătută în cazul moștenitoarei L'Oréal, Liliane Bettencourt.

Ancheta are în centru participația de aproximativ 6% pe care Puech susține că a pierdut-o în cadrul grupului Hermès. Anul trecut, acesta a introdus o acțiune civilă prin care solicită despăgubiri de 14 miliarde de euro și i-a indicat drept pârâți pe gigantul de lux LVMH și pe președintele acestuia, Bernard Arnault.

Procurorii francezi și-au concentrat investigația asupra administratorului elvețian de avere Eric Freymond și asupra avocatului elvețian Alexandre Montavon, care a consiliat LVMH în strategia secretă de acumulare a acțiunilor Hermès în anii 2000. Montavon, care respinge orice acuzație, a contestat decizia privind evaluarea psihiatrică a lui Puech, au declarat sursele Reuters.

Deși nici LVMH și nici Bernard Arnault nu au fost puși oficial sub acuzare, cazul a atras o atenție uriașă după ce s-a aflat că pachetul de acțiuni dispărut valorează în prezent aproximativ 9 miliarde de dolari.

Reuters relata în septembrie că LVMH era interesată de participația lui Puech încă din 2002, în baza unui acord încheiat cu Eric Freymond, și că a plătit cel puțin 20 de milioane de dolari sub formă de comisioane și onorarii pentru serviciile acestuia în operațiunea de acumulare de acțiuni Hermès.

În documente depuse la instanță în luna iunie, LVMH a recunoscut că a colaborat cu Freymond pentru a cumpăra acțiuni Hermès, însă a susținut că o eventuală achiziție a titlurilor deținute de Nicolas Puech „ar fi fost neintenționată”. Grupul a acumulat la un moment dat până la 23% din Hermès, conflictul dintre cele două companii încheindu-se printr-un acord din 2014 prin care LVMH a acceptat să își lichideze participația.

„Avea toate semnăturile în numele meu și pregătea toate documentele”

Puech afirmă că și-a dat seama că acțiunile au dispărut abia în 2022, după ce a rupt relațiile cu administratorul său de avere.

Într-un interviu acordat revistei L’Express în 2025, moștenitorul descria relația de încredere totală pe care o avusese cu Freymond:

„Avea toate semnăturile în numele meu și pregătea toate documentele”.

Tot atunci, acesta spunea că, timp de decenii, a avut „încredere oarbă” în administratorul său financiar, ceea ce ar fi făcut posibilă dispariția participației fără ca el să observe.