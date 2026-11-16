Candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei, blocată pentru un an. Fostul premier acuză jocuri geopolitice

Cursa pentru șefia Francofoniei s-a încheiat fără un câștigător, iar Dacian Cioloș, candidatul susținut de România, va trebui să aștepte încă un an pentru o eventuală decizie. Statele membre nu au reușit să ajungă la un consens, astfel că alegerea viitorului secretar general a fost amânată, iar actuala conducere rămâne în funcție. Fostul premier român critică dur rezultatul summitului din Cambodgia și acuză că interesele geopolitice au cântărit mai mult decât viitorul organizației. „Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră”, a transmis Cioloș.

Foto: FB Dacian Cioloș

Printre pretendenții la funcție s-a aflat și fostul premier român Dacian Cioloș, susținut de autoritățile de la București. În urma deciziei, actualul secretar general, Louise Mushikiwabo, își va continua mandatul până la organizarea unui nou proces electoral.

Reacționând după amânarea votului, Dacian Cioloș a transmis un mesaj critic la adresa modului în care s-a desfășurat summitul.

„Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizaţiei cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă şi să găsească punctele de convergenţă”, a afirmat candidatul României.

Acesta a susținut că dezbaterile nu s-au concentrat pe viitorul organizației, ci pe criterii geopolitice și pe refuzul unor state de a accepta rezultatul competiției.

„Nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o ţară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat şi, mai ales, despre cum procedăm în condiţiile în care un stat nu acceptă să piardă competiţia”, a declarat Cioloș.

Fostul premier consideră că organizația are nevoie de reforme pentru a evita repetarea unei astfel de situații și a pledat pentru limitarea mandatelor și introducerea rotației geografice.

„Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcția de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotației geografice”, a spus acesta.

Potrivit lui Cioloș, principala provocare pentru organizație este refacerea încrederii între statele membre:

„Dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi”, a transmis fostul premier, avertizând că „aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere şi respect reciproc, precum şi dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate”.

Candidatura lui Dacian Cioloș a fost susținută de președintele Nicușor Dan, care a participat la Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, în Cambodgia, argumentând că obținerea funcției ar fi reprezentat o confirmare a rolului pe care România îl poate juca în marile proiecte internaționale.