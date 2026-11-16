 Candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei, blocată pentru un an. Fostul premier acuză jocuri geopolitice | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei, blocată pentru un an. Fostul premier acuză jocuri geopolitice

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Cursa pentru șefia Francofoniei s-a încheiat fără un câștigător, iar Dacian Cioloș, candidatul susținut de România, va trebui să aștepte încă un an pentru o eventuală decizie. Statele membre nu au reușit să ajungă la un consens, astfel că alegerea viitorului secretar general a fost amânată, iar actuala conducere rămâne în funcție. Fostul premier român critică dur rezultatul summitului din Cambodgia și acuză că interesele geopolitice au cântărit mai mult decât viitorul organizației. „Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră”, a transmis Cioloș.

image
Foto: FB Dacian Cioloș

Printre pretendenții la funcție s-a aflat și fostul premier român Dacian Cioloș, susținut de autoritățile de la București. În urma deciziei, actualul secretar general, Louise Mushikiwabo, își va continua mandatul până la organizarea unui nou proces electoral.

Reacționând după amânarea votului, Dacian Cioloș a transmis un mesaj critic la adresa modului în care s-a desfășurat summitul.

„Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizaţiei cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă şi să găsească punctele de convergenţă”, a afirmat candidatul României.

Acesta a susținut că dezbaterile nu s-au concentrat pe viitorul organizației, ci pe criterii geopolitice și pe refuzul unor state de a accepta rezultatul competiției.

„Nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o ţară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat şi, mai ales, despre cum procedăm în condiţiile în care un stat nu acceptă să piardă competiţia”, a declarat Cioloș.

Fostul premier consideră că organizația are nevoie de reforme pentru a evita repetarea unei astfel de situații și a pledat pentru limitarea mandatelor și introducerea rotației geografice.

„Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcția de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotației geografice”, a spus acesta.

Potrivit lui Cioloș, principala provocare pentru organizație este refacerea încrederii între statele membre:

„Dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi”, a transmis fostul premier, avertizând că „aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere şi respect reciproc, precum şi dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate”.

Candidatura lui Dacian Cioloș a fost susținută de președintele Nicușor Dan, care a participat la Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, în Cambodgia, argumentând că obținerea funcției ar fi reprezentat o confirmare a rolului pe care România îl poate juca în marile proiecte internaționale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
Putin a lansat un ultimatum Europei. Cerință fără precedent pentru Marea Britanie și Franța
stirileprotv.ro
image
Acuzații grave într-o mare companie din România. Directoarea cu salariu de 12.000 de euro pe lună, izolată într-o cameră frigorifică
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. 8 jucătoare și 3 membri ai staffului sunt la Urgențe!
fanatik.ro
image
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet
digisport.ro
image
8 remedii pentru durerea în gât care chiar funcționează
click.ro
image
Cum a salvat inteligența artificială industria rulotelor. Mii de americani trăiesc în case pe roți ca să construiască centre de date
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
cancan.ro
image
Pensiile pe card vor fi plătite mai devreme în decembrie. Prin Poștă, distribuite cu o mică întârziere. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare
playtech.ro
image
Gică Hagi riscă să aibă două meciuri oficiale în 10 luni! Scenariu de coşmar dacă pierde cu Bosnia
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
O întâlnire la hotel ar fi fost de ajuns. Jannik Sinner, "îndrăgostit nebunește"
digisport.ro
image
Când te poți spovedi în Postul Crăciunului. Zilele cele mai potrivite pentru mărturisirea păcatelor
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Bolojan, mare barosan. Și-a măritat fata în palatul celui spre care au curs peste 67 de milioane de lei din bani publici!
romaniatv.net
image
Horoscop 16 noiembrie 2026. Lunea în care se rupe tăcerea! O zodie află un adevăr incomod, iar alta primește o veste care îi schimbă săptămâna
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris
click.ro
image
Când te poți spovedi în Postul Crăciunului. Zilele cele mai potrivite pentru mărturisirea păcatelor
click.ro
image
Românii care își sărbătoresc onomastica pe 16 noiembrie. Ce semnificație are această zi și ce rugăciune se rostește
click.ro
Prințesa Kate, ravisantă în India, Profimedia (2) jpg
Detaliul adorabil cu care Kate Middleton a făcut furori la Mumbai! Mica bijuterie ascunsă a Prințesei, într-un loc în care nimeni nu s-ar fi gândit
okmagazine.ro
Aventura indiană a început pentru Kate Middleton și Prințul William, Profimedia (4) jpg
Kate cucerește India chiar din prima zi a vizitei la Mumbai. Start aventură indiană pentru Prințul și Prințesa de Wales
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
image
Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris

OK! Magazine

image
Kate cucerește India chiar din prima zi a vizitei la Mumbai. Start aventură indiană pentru Prințul și Prințesa de Wales