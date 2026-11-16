 Bunica a vrut să lase averea unei singure nepoate. Soluția instanței de judecată | adevarul.ro
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Bunica a vrut să lase averea unei singure nepoate. Soluția instanței de judecată

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O bunică a lăsat prin testament gospodăria uneia dintre cele două nepoate. Cealaltă a cerut instanței să îi fie respectată rezerva succesorală, adică partea din moștenire de care nu putea fi lipsită prin testament. Judecătoria Făgăraș i-a dat parțial dreptate, potrivit unei spețe prezentate pe JURIDICE.ro de Marius Teodorescu.

mostenire, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Testamentul era valabil, dar nu putea produce toate efectele dorite

Gospodăria valora 277.100 de lei. Pe lângă aceasta, moștenirea cuprindea nouă terenuri agricole, evaluate în total la 69.480 de lei. Valoarea bunurilor ajungea astfel la 346.580 de lei.

Nepoata favorizată prin testament a susținut că trebuie să primească întreaga gospodărie, fără să îi plătească celeilalte o compensație pentru aceasta. A cerut însă și împărțirea terenurilor agricole.

În situația concretă analizată, instanța a stabilit că fiecărei nepoate i-ar fi revenit, potrivit moștenirii legale, jumătate din avere. Partea minimă protejată de lege pentru fiecare - rezerva succesorală - era de un sfert din masa de calcul a moștenirii.

Faptul că testamentul era valabil nu însemna, așadar, că putea încălca această limită.

Gospodăria a rămas nepoatei desemnate prin testament

Judecătoria a dispus reducerea legatului, adică a beneficiului acordat prin testament, cu 51.905 lei, pentru întregirea rezervei celeilalte nepoate.

Gospodăria a fost atribuită integral beneficiarei testamentului, iar cele nouă terenuri au fost împărțite în natură între moștenitoare. Instanța a ținut cont și de diferențele de valoare dintre terenurile atribuite.

Cazul arată că protejarea rezervei succesorale nu presupune neapărat anularea testamentului sau împărțirea fizică a casei. În această speță, gospodăria a rămas persoanei alese de bunică, însă beneficiul testamentar a fost redus pentru a respecta și drepturile celeilalte moștenitoare.

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