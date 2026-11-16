România cere sprijin suplimentar din partea statelor europene pentru consolidarea securității țării noastre, după incidentele recente din Marea Neagră. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat luni, la Bruxelles, că va solicita continuarea contribuțiilor militare ale partenerilor și o coordonare mai strânsă între NATO și Uniunea Europeană.

România cere sprijin suplimentar din partea statelor europene pentru consolidarea securității. Foto: Facebook/Dan Neculăescu

Neculăescu a atras atenția asupra celor patru alerte și incidente cu drone înregistrate în decurs de 24 de ore, precum și asupra celor trei nave comerciale lovite în weekend.

„Am avut patru alerte și alerte de drone în 24 de ore și am avut trei nave lovite în weekend. Este inacceptabil”, a declarat ministrul înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE.

Acesta a precizat că va cere omologilor să continue să contribuie cu capabilități de apărare în România și va insista asupra coordonării dintre NATO și UE în gestionarea acestor riscuri.

România vrea accelerarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră

Un alt subiect pe care ministrul român îl va aborda la Bruxelles este accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.

Dan Neculăescu a amintit că, în urma vizitei efectuate anul trecut în România, președinta Comisiei Europene a anunțat o finanțare de 50 de milioane de euro pentru România și Bulgaria, destinată operaționalizării acestui centru.

Ministrul a subliniat că România dorește ca hub-ul să devină funcțional cât mai curând, în contextul incidentelor repetate care afectează navigația comercială în regiune.

Ce poziție va susține România în negocierile de pace pentru Ucraina

Discuțiile privind războiul din Ucraina și eventualele negocieri de pace se află, de asemenea, pe agenda ministrului român. Neculăescu a salutat interesul reînnoit al Statelor Unite pentru facilitarea negocierilor, dar și implicarea grupului european care urmărește reprezentarea intereselor continentului.

Ministrul a insistat că România trebuie să fie ascultată în aceste discuții, având în vedere că împarte cu Ucraina o frontieră de 640 de kilometri.

„Vrem o pace durabilă, de lungă durată și justă, aceasta fiind prioritatea principală”, a transmis ministrul.

În cazul în care negocierile vor aborda viitoarea arhitectură de securitate europeană, România va susține că discuțiile trebuie să pornească de la interesele Uniunii Europene și NATO, nu de la solicitările considerate nerezonabile ale Rusiei, formulate în decembrie 2021.

Reuniune ministerială dedicată Mării Negre

După Consiliul Afaceri Externe, Dan Neculăescu va participa la o reuniune ministerială dedicată Mării Negre, la care sunt invitați reprezentanți ai Turciei, Armeniei și Azerbaidjanului.

Discuțiile vor viza atât securitatea regiunii, cât și conectivitatea și dezvoltarea legăturilor dintre statele din zonă. Ministrul a subliniat că opiniile partenerilor regionali sunt importante pentru abordarea provocărilor de securitate din bazinul Mării Negre.