O rețea care a introdus ilegal în România cantități mari de țigări din Republica Moldova, folosind trenul internațional Kiev – Chișinău – București, este vizată de o anchetă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. În dosar sunt cercetați șase inculpați, printre care și un angajat al CFR. Patru dintre aceștia au fost plasați în arest la domiciliu, iar ceilalți doi au fost puși sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, țigările ar fi fost introduse în România în perioada octombrie-noiembrie 2026, prin sustragerea de la controlul vamal. Marfa era ascunsă în diferite compartimente ale vagoanelor trenului IR 401 și transportată până la Gara de Nord din București.

După coborârea pasagerilor, trenul era garat în stația Revizie Grivița pentru verificări înainte de cursa de retur. În timpul staționării, mai multe persoane descărcau țigările, cu sprijinul unui angajat al CFR care supraveghea zona. Marfa era transportată ulterior la domiciliile celor implicați sau în alte locații stabilite, de unde ar fi fost comercializată în București, inclusiv în rândul angajaților companiei feroviare.

Descărcarea țigărilor avea loc, de regulă, pe latura dinspre Calea Giulești, în apropierea străzii Topraisar, din Sectorul 6.

1/3 Foto: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București

Peste 63.000 de țigarete, descoperite în urma perchezițiilor

La 13 noiembrie, polițiștii din cadrul IGPR – Direcția Transporturi și Secției Regionale de Poliție Transporturi București au prins în flagrant doi dintre suspecți. Aceștia au fost opriți în trafic în timp ce transportau țigări provenite din Republica Moldova, introduse în țară în aceeași zi cu trenul IR 401.

În urma verificării celor două autoturisme, anchetatorii au descoperit 20.000 de țigarete, precum și sume de bani în valoare de 200 de lire sterline, 500 de euro, 100 de dolari și 11.138 de lei.

Tot în aceeași zi au fost puse în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Teleorman. În urma acțiunilor au fost ridicate alte 51.500 de țigarete de proveniență Republica Moldova.

Anchetatorii au verificat și autoturismul unui alt inculpat, care s-a prezentat spontan la una dintre perchezițiile domiciliare. În mașina acestuia au fost găsite încă 12.160 de țigarete.

Astfel, în total, au fost descoperite 83.660 de țigarete, potrivit datelor comunicate de Parchet.

Șase inculpați, cercetați pentru contrabandă asimilată

La 14 noiembrie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șase inculpați, inclusiv un angajat al CFR, pentru infracțiunea de contrabandă asimilată.

În cazul a patru dintre aceștia, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura arestului la domiciliu. Ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ancheta este desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția Transporturi și al Secției Regionale de Poliție Transporturi București.

Procurorii precizează că măsurile dispuse reprezintă etape ale procesului penal și nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.