 FBI a destructurat infrastructura hackerilor nord-coreeni acuzați de atacuri asupra platformei Binance și furturi de criptomonede | adevarul.ro
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FBI a destructurat infrastructura hackerilor nord-coreeni acuzați de atacuri asupra platformei Binance și furturi de criptomonede

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Autoritățile americane au anunțat că au confiscat infrastructura digitală utilizată în campania de hacking FaceStealer, atribuită Coreei de Nord. Hackerii ar fi furat aproximativ 400 de milioane de dolari în criptomonede și ar fi implicați într-un atac informatic asupra Binance, în urma căruia au fost sustrase active digitale în valoare de peste cinci miliarde de dolari.

Hackerii nord coreeni
Hackerii nord-coreeni fac bani pentru Kim Jong-un Foto: Shutterstock

Biroul Federal de Investigații (FBI) și Departamentul de Justiție al Statelor Unite au anunțat măsuri împotriva campaniei informatice FaceStealer, desfășurată de hackeri nord-coreeni.

Potrivit autorităților americane, operațiunea este responsabilă pentru furtul a aproximativ 400 de milioane de dolari în criptomonede și este asociată cu un atac informatic de amploare asupra platformei Binance.

Departamentul de Justiție a confirmat că atacurile sunt atribuite Coreei de Nord, care utilizează fondurile obținute ilegal din furturi de criptomonede pentru finanțarea regimului de la Phenian, relatează publicația Tom's Hardware.

FBI a precizat că a confiscat infrastructura de tip cloud folosită de hackeri. Pe serverele respective au fost descoperite aproximativ 900 de înregistrări video ale persoanelor vizate de atacuri.

Potrivit anchetatorilor, FaceStealer utilizează o metodă sofisticată de phishing direcționat, care combină tehnologia inteligenței artificiale, inclusiv videoclipuri deepfake, cu informații personale și rețelele de contacte ale victimelor.

Pregătirea unor astfel de operațiuni poate dura mai multe luni, timp în care atacatorii colectează informații și construiesc identități false pentru a câștiga încrederea țintelor.

Atacul asupra Binance, una dintre cele mai mari operațiuni atribuite hackerilor

Cea mai importantă operațiune asociată campaniei FaceStealer ar fi atacul recent asupra platformei de tranzacționare Binance.

În urma incidentului, au fost sustrase criptomonede în valoare de peste cinci miliarde de dolari. O mare parte dintre activele digitale ar fi fost ulterior înghețate sau recuperate.

Cu toate acestea, autoritățile americane avertizează că destructurarea infrastructurii informatice nu înseamnă neapărat oprirea campaniei.

Potrivit estimărilor FBI, operațiunea este activă de cel puțin 18 luni, perioadă care coincide cu alte tentative de infiltrare informatică atribuite unor grupări nord-coreene.

Hackerii vizează și proiecte software cu sursă deschisă

Pe lângă furturile de criptomonede, atacatorii au încercat în repetate rânduri să compromită proiecte software open-source, inclusiv biblioteci JavaScript distribuite prin platforma NPM și pachete dezvoltate în limbajul Rust.

Unul dintre cele mai importante incidente de acest tip ar fi fost atacul asupra bibliotecii Axios, din martie 2026.

Axios este utilizată pe scară largă de dezvoltatori, având aproximativ 100 de milioane de descărcări săptămânale. În urma compromiterii, o versiune a bibliotecii a inclus, timp de câteva ore, un instrument care permitea accesul de la distanță la calculatoarele utilizatorilor.

Binance, ținta unui atac de proporții: 6,3 miliarde de dolari transferate în doar 20 de minute

Dezvoltatorul Axios, Jason Saayman, a fost vizat direct de atacatori, care s-au prezentat drept reprezentanții unei companii interesate să îl angajeze.

Hackerii au copiat identitatea directorului general al companiei, au creat un spațiu de lucru fals pe platforma Slack, cu canale de comunicare aparent autentice, și l-au invitat pe dezvoltator la o întâlnire pe Microsoft Teams, alături de mai mulți participanți falși.

Cum funcționează schema de atac bazată pe deepfake

Potrivit descrierii FBI, operațiunea începe prin compromiterea aplicațiilor de comunicare utilizate de persoana vizată.

Atacatorii obțin acces la conversațiile anterioare, listele de contacte și alte informații personale. În paralel, înregistrează în secret imagini video cu victima și cu persoanele cu care aceasta comunică.

Materialele sunt folosite ulterior pentru a construi identități digitale convingătoare și pentru a aborda alte potențiale victime. Hackerii se prezintă drept angajatori sau parteneri de afaceri și propun oportunități profesionale ori investiționale.

Persoanele vizate sunt invitate la întâlniri online pe Zoom sau Microsoft Teams, organizate prin intermediul unor servere controlate de atacatori.

Pentru a face invitațiile să pară autentice, hackerii utilizează domenii de internet false, foarte asemănătoare cu cele ale companiilor reale.

În timpul videoconferințelor, aceștia pot folosi imagini deepfake ale participanților sau înregistrări ale unor întâlniri anterioare. Materialele conțin informații reale și detalii din contexte profesionale cunoscute victimelor, ceea ce face mai dificilă identificarea fraudei.

Ulterior, persoanei vizate i se comunică existența unei presupuse probleme tehnice și i se solicită instalarea unei actualizări sau a unui program care ar trebui să remedieze situația.

În realitate, fișierul conține software malițios, conceput pentru a oferi atacatorilor acces la calculatorul victimei.

Odată instalat, acesta poate permite accesul la sesiunile de navigare, parole, credențiale și informații de autentificare utilizate în sistemele CI/CD, esențiale pentru dezvoltarea și distribuirea aplicațiilor software.

Datele obținute pot fi folosite pentru accesarea portofelelor de criptomonede sau pentru identificarea unor noi ținte, inclusiv dezvoltatori și angajați ai unor companii importante din industria activelor digitale.

FBI avertizează că atacatorii pot repeta această metodă de mai multe ori înainte de a ajunge la ținta principală.

În acest interval, ei acumulează înregistrări video, date personale și informații despre relațiile profesionale ale victimelor, pe care le folosesc pentru a face atacul final cât mai credibil.

Anchetatorii consideră că această metodă reprezintă o amenințare importantă pentru companiile din domeniul tehnologiei și al criptomonedelor, în condițiile în care inteligența artificială permite crearea unor identități false din ce în ce mai greu de diferențiat de cele reale.

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