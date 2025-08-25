Daniil Medvedev, scene ireale la US Open. A creat cel mai mare haos din istoria competiției

Daniil Medvedev s-a comportat incredibil în partida cu Benjamin Bonzi, din primul tur de la US Open. Rusul a creat haos, în disperare de cauză, la scorul de 6-3, 7-5, 5-4 şi avantaj pentru jucătorul francez. La minge de meci pentru adversar, el a făcut o scenă prin care și-a destabilizat adversarul, care a căzut total după aceste incidente desprinse parcă din filmele absurde.

În momentul în care un fotograf a vrut să părăsească arena la minge de meci pentru Bonzi, Medvedev a profitat de ocazie și a întrerupt partida pentru 6 minute. Extrem de teatral în gesturi, rusul a strigat către fotograf: "Eşti bărbat? Eşti bărbat? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră", a strigat rusul, incitând publicul. Spectatorii americani au răspuns cu fluierături, fapt care l-a scos din mână pe Bonzi. Acesta a ratat mingea de meci, a pierdut setul (6-7), apoi a fost distrus în cel de-al patrulea (0-6, cu doar 9 puncte reușite).

Francezul și-a revenit însă în decisiv și a reuşit să se impună cu 6-4 şi să câştige al 3-lea meci direct cu Medvedev din tot atâtea întâlniri. "N-am mai trăit niciodată așa ceva. Nu știu, să aştepţi peste 5 minute înainte de mingea de meci...a fost atât de dificil să jucăm. A fost un zgomot incredibil şi nu doar atunci: în timpul punctelor, între puncte... a fost o atmosferă foarte sălbatică. Am încercat să rămân calm, să rămân în meci. Nu a fost ușor. La final, mi-am dat toată inima pe teren și am câștigat", a spus Benjamin, la interviul de pe teren, citat de Eurosport.

Benjamin Bonzi a arătat cu degetul și comportamentul spectatorilor, care au intrat în jocul lui Daniil Medvedev, cel care are un an execrabil, cu înfrângeri în primul tur în toate cele patru turnee de Grand Slam: "Poate că de azi voi avea fani în plus, dar şi non-fani. Vreau să le mulțumesc celor care au fluierat, mi-au dat energie pentru setul 5". De partea cealaltă, rusul a părăsit arena după ce şi-a zdrobit racheta, în fluierăturile publicului.

Nu este primul episod tensionat dintre cei doi rivali. La Wimbledon, frustrat, Medvedev a avut o ieșire directă la adresa adversarului, chiar în timpul meciului: "De ce nu joci mereu așa, să câștigi milioane și să fii bogat? De ce nu vrei să fii bogat? Nu, tu ai decis să faci asta doar azi", i-a spus rusul, iritat de faptul că Bonzi evolua perfect.