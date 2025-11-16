Dan Șucu schimbă ierarhiile la Genoa. Răzvan Raț urcă pe o poziție importantă pentru club, într-o perioadă tensionată

Dan Șucu (62 de ani) a continuat seria transformărilor la Genoa în ultimele săptămâni.

După plecările lui Marco Ottolini din funcția de director sportiv și ale lui Patrick Vieira de pe banca tehnică, posturi preluate în cele din urmă de Diego Lopez și Danielle De Rossi, a venit rândul unei schimbări și pentru Răzvan Raț.

Clubul a comunicat joi, 14 noiembrie, că Răzvan Raț (44 de ani) primește o poziție nouă: aceea de Consilier Sportiv al Consiliului de Administrație. Anterior, Raț făcea parte din Consiliu doar ca simplu membru.

„Clubul Genoa este încântat să anunțe că Răzvan Raț a fost numit în rolul de Consilier Sportiv al Consiliului de Administrație, ca parte a procesului de reorganizare prin care trece clubul după sosirea lui Diego Lopez ca director sportiv.

Un fost internațional cu o carieră distinsă atât la nivel de club, cât și la echipa națională a României, Raț a absolvit programele UEFA MIP și CFM.

În noul său rol, va oferi consultanță pentru a sprijini Consiliul de Administrație al clubului și va coordona și consilia conducerea și acționarii clubului pentru a alinia strategia sportivă generală!”, se arată în comunicatul celor de la Genoa.

Dan Șucu a anunțat noul antrenor al echipei Genoa

Dan Șucu (62 de ani) a luat o decizie majoră care poate schimba traiectoria echipei Genoa. Fostul campion mondial Daniele De Rossi (42 de ani) a fost numit noul antrenor al clubului italian, preluând postul de la legendarul Patrick Vieira, și el fost campion mondial.

De Rossi a fost preferat în fața altor candidați, precum Gotti, D’Aversa, Palladino și Vanoli. Fostul mijlocaș va primi aproape un milion de euro pentru cele opt luni de contract, având ca obiectiv principal salvarea echipei de la retrogradare. În cazul succesului, acordul poate fi extins până în 2027.