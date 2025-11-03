search
Echipa lui Șucu s-a dezlănțuit fără antrenor. Genoa a dat lovitura și obține prima victorie în Serie A

0
0
Publicat:

Echipa de fotbal Genoa a rămas fără antrenorul Patrick Vieira, dar la primul meci după despărțirea de francez, produsă după eșecul de acasă cu Cremonese (0-2), a dat lovitura la Sassuolo, formație pe terenul căreia s-a impus cu 2-1, în etapa a 10-a din Serie A, prima ligă de fotbal a Italiei.

Dan Șucu, 62 de ani, are motive să zâmbească
Dan Șucu, 62 de ani, are motive să zâmbească

Condusă de secunzii Domenico Criscito și Roberto Murgita, Genoa a reușit cu mari emoții să se impună în deplasarea de la Sassuolo, grație unui gol marcat în prelungiri de către norvegianul Leo Ostigard (90+3), validat după intervenția VAR.

Oaspeții au avut un start bun de meci pe Mapei Stadium – Città del Tricolore, acolo unde ucraineanul Ruslan Malinovskyi a stabilit scorul la pauză după un gol marcat în minutul 18.

Imediat după reluare, veteranul Donemico Berardi a restabilit egalitatea în minutul 51, înscriind pentru a doua oară în acest sezon pentru Sassuolo.

Refăcut după accidentare, Nicolae Stanciu, 32 de ani, a rămas pe banca de rezerve, nefiind utilizat în această partidă. În tabăra adversă, Daniel Boloca a absentat, mijlocașul fiind în continuare accidentat.

Genoa nu mai are statut de „lanternă roșie” în urma acestui succes. Grifonii au urcat două poziții și sunt pe locul 18, cu 6 puncte, la egalitate cu Pisa, prima formație care se salvează. Verona (5p) și Fiorentina (4 p) sunt ultimele echipe din clasamentul Serie A.

Luni seară (3 noiembrie) au avut loc 3 partide din runda cu numărul 11 din Superliga de fotbal a Turciei.

Alanyaspor - Gaziantep 0-0

Umit Akdag a fost integralist în apărarea lui Alanyaspor, în vreme ce Ianis Hagi, în rol de extremă dreaptă, a evoluat 83 de minute.

Akdag a expediat în total 67 de pase, a comis un fault, a efectuat un tackling și a obținut o fază fixă. Stoperul român a primit nota 7.4 din partea Flashscore.

Ianis Hagi a oferit 19 pase, a trimis 6 centrări în careu și a obținut două lovituri libere după ce a fost faultat. Mijlocașul român a primit nota 7.0.

În tabăra adversă, Deian Sorescu a fost rezervă neutilizată pentru Gaziantep, în vreme ce Alex Maxim a început ca titular și a evoluat aproape tot meciul, fiind schimbat în minutul 90+4.

Maxim a fost și el destul de activ în ofensivă pentru echipa sa: a pasat de 50 de ori, a expediat 5 centrări și a scos o lovitură liberă, fiind notat cu 7.4.

Rizespor - Karagumruk 1-0

De o seară victorioasă a avut parte Valentin Mihăilă, extrema intrând în teren în cea de-a doua repriză (min 71), cu 12 minute înainte ca echipa sa să înscrie golul de 3 puncte prin stoperul maghiar Attila Mocsi.

Mihăilă a pasat balonul de 15 ori și a trimis o centrare în careul advers, fiind notat cu 6.3

