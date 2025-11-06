OFICIAL: Dan Șucu a anunțat noul antrenor al Genovei

Dan Șucu (62 de ani) a luat decizia care schimbă cursul Genovei. Fostul campion mondial Daniele De Rossi (42 de ani) este noul antrenor al echipei italiene, înlocuindu-l pe legendarul Patrick Vieira. Anunțul oficial a fost făcut pe canalele oficiale ale clubului.

„Genoa anunță că l-a numit pe Daniele De Rossi drept noul antrenor al primei echipe. Noul antrenor s-a întâlnit deja cu jucătorii și va conduce sesiunea de antrenament programată pentru această după-amiază la Centrul Sportiv Signorini.

Prezentarea este programată vineri la sediul Villa Rostan, începând cu ora 14:00. Adresându-i un călduros bun venit lui Daniele De Rossi și echipei sale, Genoa le mulțumește lui Roberto Murgita și Domenico Criscito pentru încă o demonstrație de dăruire față de culorile noastre”, se arată în comunicatul oficial al clubului Genova.

De Rossi l-a învins în cursa pentru bancă pe tehnicienii Gotti, D’Aversa, Palladino și Vanoli. Fostul mare mijlocaș va încasa aproape un milion de euro pentru cele opt luni de contract, cu obiectiv clar: salvarea de la retrogradare. În cazul în care va reuși, înțelegerea poate fi prelungită până în 2027.

Cariera lui Daniele De Rossi

Ultima dată, De Rossi a antrenat AS Roma, echipa pentru care a scris istorie. Liber de contract de mai bine de un an, fostul internațional italian avea în capitala Italiei un salariu de trei ori mai mare decât ceea ce îi oferă acum Dan Șucu. În cariera sa scurtă de antrenor, De Rossi a mai pregătit și Spal și a făcut parte din staff-ul naționalei Italiei.

Ca jucător, De Rossi a fost o legendă a Romei, pentru care a evoluat timp de 17 ani înainte de a face pasul final la Boca Juniors. În tricoul giallorossi a bifat 616 meciuri, 63 de goluri și 60 de pase decisive, fiind și căpitan ani buni. Printre trofeele sale se numără și cel mai râvnit la nivel mondial: Cupa Mondială câștigată alături de Italia în 2006.