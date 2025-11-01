Genoa nu mai are antrenor, după ce Dan Șucu a renunțat la serviciile lui Patrick Vieira. Cine i-ar putea lua locul

Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei finanțate de românul Dan Șucu. Decizia vine după un început de campionat foarte slab în Serie A, unde „Grifonii” au obținut doar trei puncte în primele nouă etape și au un golaveraj negativ, de -9.

Francezul și conducerea clubului au ajuns la un acord comun pentru a încheia colaborarea în mod amiabil. În locul lui Vieira, temporar, va prelua echipa Domenico Criscito, actualul tehnician al formației Under 17. El va conduce antrenamentul de azi și va fi pe banca tehnică la partida cu Sassuolo, programată luni, potrivit anunțului oficial al clubului.

Criscito va pleca mâine împreună cu jucătorii spre Reggio Emilia, acolo unde se va disputa meciul. Conferința de presă pe care Vieira o stabilise înaintea jocului a fost anulată.

Următorul meci al „Grifonilor” va avea loc vineri, 3 noiembrie, de la ora 19:30, în deplasare, contra celor de la Sassuolo.

Mai multe opțiuni pe lista lui Dan Șucu

Presa din Italia a început deja să speculeze asupra posibililor înlocuitori ai lui Patrick Vieira. Printre antrenorii luați în calcul se află Daniele De Rossi, Paolo Vanoli și Luca Gotti.

Situația echipei este una dificilă: Genoa nu a reușit nicio victorie în primele nouă etape ale sezonului, având doar trei egaluri și șase înfrângeri, ceea ce o plasează pe ultimul loc în clasament.

Omul de afaceri român și-a încălcat promisiunea

Înaintea meciului de luni, Dan Șucu susținea că nu are în plan să-l demită din funcție pe Patrick Vieira.

„Am mare încredere în echipă și în antrenor, precum și în staff-ul tehnic. Avem un singur plan: staff-ul actual. Dacă va trebui să facem întăriri în iarnă, vom transfera jucători. Avem un antrenor puternic și avem un lot care ne permite să fim competitivi. Ieri a fost o zi proastă. Am spus-o deja: nu avem vreun plan A, B sau C. Singurul plan e cu antrenorul și cu staff-ul pe care îl avem acum!", spunea Șucu, în urmă cu câteva zile.