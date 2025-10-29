Refuzată de Dan Petrescu, CFR Cluj a ales un antrenor cu trecut „feroviar”. Vicecampioana și-a luat gândul de la play-off

CFR Cluj, vicecampioana sezonului trecut și deținătoarea Cupei României la fotbal, se află la un o semnătură distanță de a-l instala pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca tehnică.

Părțile au confirmat că s-a ajuns telefonic la un acord de principiu, iar tehnicianul este favorit să-l înlocuiască pe Andrea Mandorlini (65 de ani), demis săptămâna trecută. Următorul pas este o discuție decisivă cu directorul executiv Iuliu Mureșan, iar dacă negocierile merg conform planului, fostul internațional român va fi instalat oficial la conducerea echipei.

Daniel Pancu este, de altfel, o mai veche dorință a patronului Ioan Varga, care l-a dorit și în trecut pe banca formației din Gruia. Soluția Pancu, un personaj cu trecut „feroviar”, adică pe placul CFR-ului, a apărut după ce Dan Petrescu (57 de ani), dorit insistent de conducere pentru a reveni în Gruia, a precizat că nu poate veni acum la echipă. „Bursucul” are nevoie de alte câteva săptămâni de pauză, pentru a-și reface sănătatea. Pancu a confirmat mutarea la clubul clujean: „Eu voi obține licența pe 8 decembrie, atunci se finalizează promovarea mea. De atunci intru și legal”. Licența PRO, pe care Pancu o va primi pe 8 decembrie, îi va permite să antreneze fără restricții în Superligă.

Varga a confirmat mutarea

La scurt timp Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a făcut anunțul în privința lui Daniel Pancu. Toate detaliile discutate la telefon de cele două părți urmează să fie puse pe hârtie. Vicecampioana este doar pe locul 13 după 14 etape, cu 13 puncte, la 6 de Oțelul Galați, ocupanta ultimului loc de play-off. Andrea Mandorlini a fost numit antrenor la CFR Cluj după plecarea lui Dan Petrescu din Gruia. Italianul a stat pe banca „feroviarilor” timp de 9 meciuri: 2 victorii, 5 remize și 2 înfrângeri. Eșecul cu Petrolul Ploiești, scor 0-1, i-a fost fatal antrenorului italian. Pancu preia echipa într-o situație grea, care pare fără ieșire în acest moment. În cea mai recentă partidă a vișiniilor, 0-2 cu Farul, echipa a fost pregătită și condusă de cuplul de secunzi rămași la club, Ovidiu Hoban - Laurențiu Rus. „Dacă tot ce am discutat la telefon cu Daniel Pancu este în regulă și va fi pus pe hârtie, atunci va fi noul antrenor al CFR-ului”, a declarat Ioan Varga.

Naționala U21, ultimul loc de muncă

Fostul atacant al Rapidului a încheiat mandatul de selecționer al naționalei U21, unde a stat doi ani pe banca echipei pe care a calificat-o la Campionatul European de tineret. Însă, la turneul final nu a obținut nici un punct într-o grupă cu Spania, Italia și Slovacia. După Campionatul European de tineret, unde România a pierdut 0-1 cu Italia, 1-2 cu Spania și 1-2 cu Slovacia, Pancu a rămas liber de contract, după ce înțelegerea cu FRF s-a terminat pe 30 iunie 2025. Cariera lui Daniel Pancu pe marginea terenului a început la Rapid București, clubul care i-a definit și cariera de jucător. Între 2018 și 2020, fostul atacant a încercat să pună bazele unui proiect solid, însă echipa evolua atunci în ligile inferioare. După despărțirea de Rapid, Pancu a făcut pasul către Poli Iași, în a doua jumătate a lui 2020, unde a avut parte de o perioadă complicată, marcată de rezultate fluctuante.

Se plânge că are prea mulți jucători

Daniel Pancu a intrat în direct la TV și a vorbit deja ca un antrenor al CFR-ului. În cadrul intervenției, a numit singura problemă pe care a întâmpinat-o la negocieri. Este vorba despre lotul numeros pe care îl are vicecampioana României. CFR Cluj se bazează pe 33-34 de jucători, iar la fiecare meci antrenorul trebuie să lase în afara lotului 12-13. Pancu susține că va sta pe bancă vineri, cu Dinamo, în cazul în care va semna contractul până atunci. Pe 8 sau 9 decembrie va primi și licența, iar până atunci va fi ajutat de Laurențiu Rus. Noul antrenor de la CFR a anunțat și obiectivul echipei: calificarea în cupele europene, indiferent dacă vorbim despre câștigarea Cupei României Betano sau prin intermediul play-off-ului. În viziunea lui, echipa are șanse mici să intre în play-off, ținând cont nu neapărat de diferența de puncte, cât de echipele implicate. Admite că se poate califica în cupele europene cu CFR și prin intermediul barajului de Conference League din play-out.

„Nu e nicio poveste. Ieri am fost sunat de domnul Varga, înainte de Giovanni Becali. Mi-a spus de interesul CFR-ului. Am discutat de mai multe ori pe parcursul zilei de ieri și astăzi am discutat cu domnul președinte Mureșan. Prea multe condiții n-am avut de pus. Consider că este un club foarte mare, jucători foarte buni, nu știu cum s-a ajuns în situația actuală. Este o situație de neimaginat din punctul meu de vedere, să ai doar 13 puncte după atâtea etape. Singura problemă pe care o văd este legată de numărul de jucători. Am trăit ca jucător în 2012, cu Neluțu Sabău la Rapid, o situație în care probabil clubul își făcuse planuri pentru cupele europene, grupe. Erau 31-32 de jucători în lot. Gândiți-vă doar în ziua meciului, când noi intram în cantonament cu cei 20, erau 11 jucători care se antrenau! E groaznic din punctul ăsta de vedere, iar în ziua de azi starea de spirit face diferența. Cu 34 de jucători în lot nu ai cum să ai... Oricât de multă bunăvoință și experiență, dragoste ar avea jucătorii, nu ai cum să ai o stare de spirit care să te ducă să ai evoluții bune, victorii. Cunosc doar 4 jucători. Pe restul nu-i cunosc, cu Deac am jucat și cam asta e situația. Am avut o relație foarte bună cu Louis Munteanu”, a comentat „Pancone”.

Petrescu, implicat la Cupă

În Cupa României, CFR Cluj a învins-o marți, fără emoții, scor 4-0, pe divizionara secundă CSM Slatina, în prima etapă din fazei grupelor competiției. La finalul partidei, Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al lui CFR, a dezvăluit că Dan Petrescu (57 de ani), deși nu se mai află pe bancă și nici nu este angajat în cadrul clubului, s-a implicat în ultima vreme în luarea deciziilor tehnice (după ce echipa s-a despărțit de Andrea Mandorlini). Rus a dezvăluit că s-a consultat cu Dan Petrescu în pregătirea meciurilor cu Farul Constanța (eșec 0-2) și victoria cu CSM Slatina (4-0). Antrenorul a continuat și a spus despre Dan Petrescu că va rămâne mereu un om apropiat de clubul CFR Cluj. „Au fost discuții și cu Dan Petrescu, el a fost și rămâne un apropiat al echipei noastre. Întotdeauna un telefon de la dânsul și o vorbă este extrem de importantă pentru noi, deci nu neg că am comunicat cu dânsul în pregătirea acestor meciuri”, a spus Rus la conferință.