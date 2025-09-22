search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Veste uluitoare distribuită de FRF: Alexandru Mitriță, unul dintre cei mai în formă tricolori, se retrage de la echipa națională!

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Alexandru Mitriță (30 de ani), jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni, Federația Română de Fotbal, pe site-ul oficial. În timp ce la echipa de club este „mașină de goluri”, la națională este un element de umplutură.

Mitriță a fost sărit la națională și în mandatul fostului selecționer
Mitriță a fost sărit la națională și în mandatul fostului selecționer

Mitriță n-a fost folosit deloc de Mircea Lucescu (80 de ani) în ultimul meci al echipei naționale, 2-2 cu Cipru, la Nicosia, în calificările de Mondiale, unde tricolorii ocup locul 3 în grupă și pregătesc meciul cu Austria (12 octombrie), pentru care selecționerul a anunțat lotul lărgit.

„Piticul” invocă distanța mare din China (stoperul Andrei Burcă, 32 de ani, joacă tot în China, la Yunnan Yukun, dar nu renunță la lot), dar la mijloc sunt și alte motive. Cele sportive, pe care nu le enunță în scrisoare, primează în luarea deciziei. La 30 de ani, când este în plină formă sportivă, nu și-a obținut un statut de om de bază la națională.

De altfel, fostul playmaker al Craiovei n-a făcut parte nici din lotul pentru EURO 2024, nefiind pe placul fostului selecționer, Edward Iordănescu (47 de ani), actual tehnician al formației poloneze Legia Varșovia. Edy îi reproșa că nu face faza defensivă.

După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii.

Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.

Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională.

În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele.

E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.

Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie.

Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”, a transmis Alexandru Mitriță, conform frf.ro.

Ștefan Radu, retras la 26 de ani

Retragerea timpurile și neprogramată a lui Mitriță seamă cu o altă renunțare cu „cântec”, cea a lui Ștefan Radu. Titular la Lazio Roma, pentru care deține recordul de jocuri disputate, fostul dinamovist nu prindea post de titular în naționala lui Victor Pițurcă, care prefera tentacitatea lui Răzvan Raț. În 2013, la doar 26 de ani, apărătorul a decis să încheie conturile cu prima reprezentativă. La finalul sezonul 2022-2023, Radu s-a retras oficial din fotbal, după 15 ani petrecuți la formația din Cetatea Eternă.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește, se anunță ploi
mediafax.ro
image
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
observatornews.ro
image
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere
playtech.ro
image
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT! Mai multe școli și spitale din România au primit e-mailuri de amenințare: „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
ANAF anunță noi schimbări! Noi reguli în vederea transmiterii declarațiilor fiscale, mai ales online
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 092407 jpg
Singurul studio de fotografii care folosește lumină naturală și aparatură din 1870 VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Bomba care distruge încrederea în iubire. Separați de mult timp, Regele Felipe și Regina Letizia simulează perechea perfectă

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras