Veste uluitoare distribuită de FRF: Alexandru Mitriță, unul dintre cei mai în formă tricolori, se retrage de la echipa națională!

Alexandru Mitriță (30 de ani), jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni, Federația Română de Fotbal, pe site-ul oficial. În timp ce la echipa de club este „mașină de goluri”, la națională este un element de umplutură.

Mitriță n-a fost folosit deloc de Mircea Lucescu (80 de ani) în ultimul meci al echipei naționale, 2-2 cu Cipru, la Nicosia, în calificările de Mondiale, unde tricolorii ocup locul 3 în grupă și pregătesc meciul cu Austria (12 octombrie), pentru care selecționerul a anunțat lotul lărgit.

„Piticul” invocă distanța mare din China (stoperul Andrei Burcă, 32 de ani, joacă tot în China, la Yunnan Yukun, dar nu renunță la lot), dar la mijloc sunt și alte motive. Cele sportive, pe care nu le enunță în scrisoare, primează în luarea deciziei. La 30 de ani, când este în plină formă sportivă, nu și-a obținut un statut de om de bază la națională.

De altfel, fostul playmaker al Craiovei n-a făcut parte nici din lotul pentru EURO 2024, nefiind pe placul fostului selecționer, Edward Iordănescu (47 de ani), actual tehnician al formației poloneze Legia Varșovia. Edy îi reproșa că nu face faza defensivă.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii.

Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.

Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională.

În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele.

E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.

Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie.

Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”, a transmis Alexandru Mitriță, conform frf.ro.

Ștefan Radu, retras la 26 de ani

Retragerea timpurile și neprogramată a lui Mitriță seamă cu o altă renunțare cu „cântec”, cea a lui Ștefan Radu. Titular la Lazio Roma, pentru care deține recordul de jocuri disputate, fostul dinamovist nu prindea post de titular în naționala lui Victor Pițurcă, care prefera tentacitatea lui Răzvan Raț. În 2013, la doar 26 de ani, apărătorul a decis să încheie conturile cu prima reprezentativă. La finalul sezonul 2022-2023, Radu s-a retras oficial din fotbal, după 15 ani petrecuți la formația din Cetatea Eternă.