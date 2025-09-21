Reacția FRF după ce Ion Geolgău a hărțuit-o sexual pe mama unui junior. Activitatea oficialului, sub anchetă internă

Federația Română de Fotbal a anunțat deschiderea unei anchete interne privind activitatea lui Ion Geolgău, la scurt timp după ce oficialul a fost implicat într-un alt scandal.

În prezent, Geolgău ar fi hărțuit, prin intermediul rețelelor de socializare, o mamă al cărui copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori. Fostul tricolor, autorul unor mesaje cu tentă sexuală, încerca să o convingă pe mama tânărului fotbalist să se întâlnească în particular cu acesta.

De asemenea, în anul 2018, antrenorul Marius Iurea recunoștea cum Geolgău i-ar fi cerut mită pentru ca fiul său să rămână în lotul național.

FRF deschide anchetă

Conducerea FRF spune că verificările vor fi făcute în deplină transparență și conform regulamentelor interne.

Oficialii Federației au mai precizat că, în ultimii doi ani, Ion Geolgău nu a fost implicat în procesul de selecție al loturilor naționale. Activitatea sa s-a limitat doar la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile U13, U12 și U11.

„Administrația FRF a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea domnului Ion Geolgău.

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare.

În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin.

Regulile se aplică pentru toți

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției.

Totodată, menționăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11”, se arată în comunicatul emis de către FRF.