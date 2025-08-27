Surprize mari în Cupa României. Sporting Lieşti și Sănătatea Servicii Publice Cluj vor juca în grupe

Unirea Slobozia este singur echipă din Superligă eliminată din Cupa României la fotbal, după ce echipa de liga a treia CS Sănătatea Servicii Publice Cluj s-a impus cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, miercuri, pe teren propriu, în play-off.

FK Csikszereda a reuşit scorul zilei, un neverosimil 8-1 pe terenul echipei de ligă secundă FC Voluntari. Marton Eppel a marcat nu mai puţin de cinci goluri pentru harghiteni.

CS Dinamo (Liga a II-a) a reuşit o victorie spectaculoasă cu Poli Timişoara, 3-2 pe Bega, după prelungiri, cu două goluri marcate în ultimele minute.

Şi Petrolul s-a calificat dramatic în grupele competiţiei, printr-un gol marcat de Gheorghe Grozav în minutul 120+2. Brahima Doukansy (21) a deschis scorul pentru ploieşteni, dar Poli Iaşi a egalat prin Ştefan Ştefanovici (69) şi a trimis meciul în prelungiri. Oaspeţii a avut şi două bare, prin Ioan Tolea (14) şi Grozav (99).

CS Sporting Lieşti este a doua echipă de liga a treia calificată în grupe, după victoria cu 2-1 în faţa formaţiei de ligă secundă CS Afumaţi. În grupe au reuşit să acceadă şi alte şase echipe de ligă secundă Gloria Bistriţa, Concordia Chiajna, Metalul Buzău, CSC Dumbrăviţa, CSM Slatina şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Rezultatele din play-offul Cupei României

Steaua București – UTA Arad 0-2

Agricola Borcea - FC Argeș 0-1

Băicoi - Gloria Bistrița 2-3

Câmpulung - Metaloglobus 0-2

Dumbrăvița - FC Bihor 2-1

CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina 0-3

Fărcăşeşti - Concordia Chiajna 0-3

Voluntari - Csikszereda 1-8

Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț 4-0

Politehnica Timișoara - CS Dinamo 2-3 (d.p.)

Sănătatea Cluj - Unirea Slobozia 2-1 (6-5 d.p.d)

Șoimii Gura Humorului - Sepsi 0-2

Sporting Liești - CS Afumați 2-1

Unirea Alba Iulia - FC Botoșani 0-1

Poli Iași - Petrolul Ploiești 1-2 (d.p.)

Joi

Corvinul - Farul Constanța, 17:00 - Digi Sport 1