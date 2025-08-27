search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Surprize mari în Cupa României. Sporting Lieşti și Sănătatea Servicii Publice Cluj vor juca în grupe

0
0
Publicat:

Unirea Slobozia este singur echipă din Superligă eliminată din Cupa României la fotbal, după ce echipa de liga a treia CS Sănătatea Servicii Publice Cluj s-a impus cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, miercuri, pe teren propriu, în play-off.

Sporting Liești a ajuns în grupele Cupei României. Foto Facebook
Sporting Liești a ajuns în grupele Cupei României. Foto Facebook

FK Csikszereda a reuşit scorul zilei, un neverosimil 8-1 pe terenul echipei de ligă secundă FC Voluntari. Marton Eppel a marcat nu mai puţin de cinci goluri pentru harghiteni.

CS Dinamo (Liga a II-a) a reuşit o victorie spectaculoasă cu Poli Timişoara, 3-2 pe Bega, după prelungiri, cu două goluri marcate în ultimele minute.

Şi Petrolul s-a calificat dramatic în grupele competiţiei, printr-un gol marcat de Gheorghe Grozav în minutul 120+2. Brahima Doukansy (21) a deschis scorul pentru ploieşteni, dar Poli Iaşi a egalat prin Ştefan Ştefanovici (69) şi a trimis meciul în prelungiri. Oaspeţii a avut şi două bare, prin Ioan Tolea (14) şi Grozav (99).

CS Sporting Lieşti este a doua echipă de liga a treia calificată în grupe, după victoria cu 2-1 în faţa formaţiei de ligă secundă CS Afumaţi. În grupe au reuşit să acceadă şi alte şase echipe de ligă secundă Gloria Bistriţa, Concordia Chiajna, Metalul Buzău, CSC Dumbrăviţa, CSM Slatina şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Rezultatele din play-offul Cupei României

Steaua București – UTA Arad 0-2

Agricola Borcea - FC Argeș 0-1

Băicoi - Gloria Bistrița 2-3

Câmpulung - Metaloglobus 0-2

Dumbrăvița - FC Bihor 2-1

CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina 0-3

Fărcăşeşti - Concordia Chiajna 0-3

Voluntari - Csikszereda 1-8

Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț 4-0

Politehnica Timișoara - CS Dinamo 2-3 (d.p.)

Sănătatea Cluj - Unirea Slobozia 2-1 (6-5 d.p.d)

Șoimii Gura Humorului - Sepsi 0-2

Sporting Liești - CS Afumați 2-1

Unirea Alba Iulia - FC Botoșani 0-1

Poli Iași - Petrolul Ploiești 1-2 (d.p.)

Joi

Corvinul - Farul Constanța, 17:00 - Digi Sport 1

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
gandul.ro
image
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
mediafax.ro
image
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
Un agent FIFA ar putea deveni noul șef al SRI: i-a salvat pe Dragomir și Sandu într-un moment-cheie
gsp.ro
image
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede altcineva că a fost îngropat în locul fiicei sale: 'Nimeni nu a
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
playtech.ro
image
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Cu câți kilometri pe oră poți depăși viteza legală fără să fii amendat în 2025. Noul Cod Rutier a fost modificat
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
România devine jucător pe piața mondială a armelor. Mișcare strategică alături de nemți
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer