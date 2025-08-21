search
Cum vrea FCSB să păcălească regulamentul UEFA. Campioana riscă să-l piardă gratis pe Joyskim Dawa

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Gigi Becali (67 de ani) a revenit cu un plan măreț, dar extrem de riscant la FCSB. În prezent, campioana României mai dispune de un singur loc liber pe lista UEFA, iar patronul grupării din Capitală a gândit un artificiu care ar putea fi eficient, însă care ar pune în pericol contractul unui jucător important din lotul lui Elias Charalambous (44 de ani). 

Dawa a fost om de bază în defensivă

Este vorba despre fundașul Joyskim Dawa (29 de ani), care va reveni la FCSB în scurt timp, în prezent aflându-se în perioada de recuperare după o accidentare dificilă. Gigi Becali a recunoscut, în urmă cu două săptămâni, că nu dorește să-l piardă pe camerunez.

Revenirea lui Dawa ar putea fi amânată până în luna octombrie, conform planurilor lui Gigi Becali. 

Patronul formației roș-albastre vrea să îi rezilieze contractul lui Dawa și să-l înregistreze din nou, pe stoper, la toamnă. În acest fel, Becali ar putea fenta regulmentul UEFA și l-ar putea include pe lista de jucători și pe Mamadou Thiam (30 de ani), atacant proaspăt transferat la FCSB, de la Universitatea Cluj.

Mamadou l-ar înlocui pe Dawa pe lista UEFA, iar Dawa ar urma să fie înregistrat în luna octombrie, în locul altui jucător care nu se va ridica la nivelul așteptărilor latifundiarului din Pipera. 

„O să-l dăm liber pe Dawa!”

Prin urmare, FCSB ar urma să-i rezilieze contractul lui Joyskim Dawa și să îl relegitimeze în luna octombrie. Mișcarea este foarte riscantă, însă, astfel că jucătorul din Camerun va rămâne liber de contract timp de câteva săptămâni. 

În plus, fereastra de transferuri din Superliga României va lua sfârșit la data de 8 septembrie 2025.

„Ne-am gândit să facem un artificiu. O să-l dăm liber pe Dawa ca să putem să-l înregistrăm în orice perioadă!”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.  

Contract valabil încă doi ani

Joyskim Dawa ar mai avea contract cu FCSB până la data de 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire a înțelegerii pentru încă trei sezoane. 

Conform Transfermarkt, fundașul are o cotă de piață în valoare de 3.000.000 de euro, fiind al cincilea cel mai bine evaluat fotbalist din lotul FCSB, după Darius Olaru, Ștefan Târnovanu, Daniel Bîrligea și Adrian Șut.

