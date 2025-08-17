Gigi Becali, jignit de scoțieni înaintea meciului Aberdeen - FCSB, din play-offul Europa League

FCSB mai are de trecut un singur hop pentru a ajunge în grupa principală din Europa League. Scoțienii de la Aberdeen stau în fața campioanei României, partidele fiind programate joi, de la ora 21.45 (turul) și o săptămâna mai târziu, returul de la București.

Presa scoțiană a scos în evidență atât declarațiile încrezute ale lui Dennis Politic şi David Miculescu referitoare la meciului direct, dar și a patronului echipei, Gigi Becali. Daily Record a notat în ediția sa de astăzi: „Eliminarea lui Aberdeen «nu este o problemă» pentru duo-ul încrezut al FCSB, care se așteaptă la o calificare fără probleme în Europa League.

Pentru scoțieni, FCSB e Steaua

Două vedete ale Stelei București (n.r. FCSB) au insistat că eliminarea lui Aberdeen din Europa League «nu va fi o problemă». Echipa lui Jimmy Thelin va înfrunta fosta câștigătoare a Cupei Campionilor (n.r confundând Steaua cu FCSB) într-un baraj tur-retur, iar câștigătoarea va intra în Europa League. Steaua a eliminat Drita cu victorii acasă și în deplasare, iar Dennis Politic și David Miculescu, ambii internaționali români și marcatori la Priştina, sunt foarte încrezători că vor învinge deținătorii Cupei Scoției și își vor asigura locul în faza grupelor competiției”.

Britanicii nu l-au uitat nici pe Gigi Becali, care declarase că ”oamenii din club spun că sunt puțin mai buni decât Drita. Nu sunt o echipă extraordinară, dar îi depășesc pe cei de la Drita. Dar nu cunosc și nu mă pricep la alte echipe. Trebuie să le văd jucând ca să îmi fac o părere”. Daily Record a comentat, jignindu-l pe finanțatorul campioanei: „Și patronul nebun al clubului, Gigi Becali, care alege echipa și chiar face schimbările, nu e mai puțin încrezător”.