search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum se poate juca fotbal la nivel înalt la 40 de ani. Peștele și crioterapia îl țin „verde” pe croatul Luka Modric

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pentru a se menține în formă la 40 de ani, croatul Luka Modric, fost câștigător al trofeului individiual „Balonul de Aur” în 2018, nu lasă nimic la voia întâmplării, de la nutriție la fitness și mergând până la studierea adversarilor săi din Serie A, unde a ajuns după despărțirea de Real Madrid. Modric a semnat pe un an cu AC Milan cu drept de prelungire până în 2027.

Luka Modric a ținut de mic cu AC Milan
Luka Modric a ținut de mic cu AC Milan

Cu un impact asemănător cu cel al suedezului Zlatan Ibrahimovic când s-a întors la AC Milan în ianuarie 2020, Luka Modric stârnește aplauze la AC Milan după trei meciuri de campionat.

Longevitatea lui Modric stă în fizicul său excepțional, nu atât în ​​masă, cât în ​​explozivitate și elasticitate. Punctul său forte deosebit sunt picioarele puternice. În 2015, pe punctul de a împlini 30 de ani, Luka și-a dat seama că trebuie să facă ceva pentru a amâna cât mai mult posibil sfârșitul carierei.

Așa că a apelat la Vlatko Vucetic, profesor asociat la Facultatea de Kinesiologie a Universității din Zagreb. O adevărată instituție croată în studiul relației corp-sport, a fost recrutat de Zvonimir Boban pentru a ajuta la dezvoltarea talentelor atletice ale academiei de tineret Dinamo Zagreb. Vucetic a pregătit un program zilnic de exerciții, adaptat pe baza datelor colectate în timpul sesiunilor regulate de antrenament ale clubului.

La antrenament, Modric a început o rutină de jumătate de oră înainte și după sesiunile de echipă. Acest obicei i-a permis, sezon după sezon, să perfecționeze detalii precum postura, rezistența fizică și prevenirea accidentărilor. Chiar și așa, Luka a ajuns la 40 de ani fără a suferi excesiv din cauza trecerii timpului. „Vârsta este doar un număr”, a scris el acum câteva zile în X. Duminică a marcat golul care a decis partida cu Bologna.

Un aspect căruia Modric îi acordă o mare atenție este nutriția. Fără meniuri speciale, ci câteva ajustări, urmând sfaturile nutriționistului de la AC Milan și propriile gusturi. De exemplu, mult pește, mâncarea preferată a croatului. Și, în ziua meciului, un aport generos de carbohidrați, de obicei sub formă de paste.

De asemenea, el acordă o atenție deosebită odihnei: cunoaște importanța somnului și încearcă să-și odihnească corpul cât mai mult posibil. Mai ales după călătoriile internaționale, vrea să evite oboseala și acidul lactic care îi joacă feste, dar face și crioterapie după meciuri.

Modric a urmărit fiecare meci din primele două etape din Serie A. Sâmbătă, în cantonament, s-a delectat cu un maraton de fotbal, mai întâi cu Juventus-Inter (după terminarea antrenamentelor), apoi cu Fiorentina-Napoli. 

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
gandul.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
mediafax.ro
image
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
libertatea.ro
image
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
De ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-o
observatornews.ro
image
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
playtech.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
digisport.ro
image
'Certificatul de viață' - Actul pe care mii de pensionari trebuie să-l trimită până pe 30 septembrie / DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
ANAF a început controalele! Nimeni nu mai scapă de Fisc. Președintele ANAF spune că a fost depășit planul de colectare cu un miliard în iulie
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
velica jpg
Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!