Cum se poate juca fotbal la nivel înalt la 40 de ani. Peștele și crioterapia îl țin „verde” pe croatul Luka Modric

Pentru a se menține în formă la 40 de ani, croatul Luka Modric, fost câștigător al trofeului individiual „Balonul de Aur” în 2018, nu lasă nimic la voia întâmplării, de la nutriție la fitness și mergând până la studierea adversarilor săi din Serie A, unde a ajuns după despărțirea de Real Madrid. Modric a semnat pe un an cu AC Milan cu drept de prelungire până în 2027.

Cu un impact asemănător cu cel al suedezului Zlatan Ibrahimovic când s-a întors la AC Milan în ianuarie 2020, Luka Modric stârnește aplauze la AC Milan după trei meciuri de campionat.

Longevitatea lui Modric stă în fizicul său excepțional, nu atât în ​​masă, cât în ​​explozivitate și elasticitate. Punctul său forte deosebit sunt picioarele puternice. În 2015, pe punctul de a împlini 30 de ani, Luka și-a dat seama că trebuie să facă ceva pentru a amâna cât mai mult posibil sfârșitul carierei.

Așa că a apelat la Vlatko Vucetic, profesor asociat la Facultatea de Kinesiologie a Universității din Zagreb. O adevărată instituție croată în studiul relației corp-sport, a fost recrutat de Zvonimir Boban pentru a ajuta la dezvoltarea talentelor atletice ale academiei de tineret Dinamo Zagreb. Vucetic a pregătit un program zilnic de exerciții, adaptat pe baza datelor colectate în timpul sesiunilor regulate de antrenament ale clubului.

La antrenament, Modric a început o rutină de jumătate de oră înainte și după sesiunile de echipă. Acest obicei i-a permis, sezon după sezon, să perfecționeze detalii precum postura, rezistența fizică și prevenirea accidentărilor. Chiar și așa, Luka a ajuns la 40 de ani fără a suferi excesiv din cauza trecerii timpului. „Vârsta este doar un număr”, a scris el acum câteva zile în X. Duminică a marcat golul care a decis partida cu Bologna.

Un aspect căruia Modric îi acordă o mare atenție este nutriția. Fără meniuri speciale, ci câteva ajustări, urmând sfaturile nutriționistului de la AC Milan și propriile gusturi. De exemplu, mult pește, mâncarea preferată a croatului. Și, în ziua meciului, un aport generos de carbohidrați, de obicei sub formă de paste.

De asemenea, el acordă o atenție deosebită odihnei: cunoaște importanța somnului și încearcă să-și odihnească corpul cât mai mult posibil. Mai ales după călătoriile internaționale, vrea să evite oboseala și acidul lactic care îi joacă feste, dar face și crioterapie după meciuri.

Modric a urmărit fiecare meci din primele două etape din Serie A. Sâmbătă, în cantonament, s-a delectat cu un maraton de fotbal, mai întâi cu Juventus-Inter (după terminarea antrenamentelor), apoi cu Fiorentina-Napoli.