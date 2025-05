Două legende și-au anunțat plecarea de la Real Madrid. „A sosit momentul pe care nu mi l-am dorit niciodată”

Luka Modric și-a anunțat ieri plecarea de la Real Madrid, după 13 ani petrecuți la gruparea Los Blancos. Aseară, o altă legendă a transmis că părăsește clubul, la finalul acestui sezon: Raul, antrenorul echipei a doua a ”galacticilor”.

Unul dintre cei mai reprezentativi jucători ai madrilenilor din ultimul deceniu, Luka Modric va evolua mâine pentru ultima dată în tricoul lui Real. Jucătorul de 39 de ani a făcut anunțul în cursul zilei de ieri: ”A sosit momentul. Momentul pe care nu mi l-am dorit niciodată, dar acesta este fotbalul, iar în viață totul are un început și un sfârșit... Sâmbătă voi juca ultimul meu meci pe Santiago Bernabéu (n.r. contra lui Real Sociedad).

Am venit în 2012 cu dorința de a purta tricoul celei mai bune echipe din lume și cu ambiția de a face lucruri mărețe, dar nu-mi puteam imagina ce va urma. Să joc pentru Real Madrid mi-a schimbat viața ca fotbalist și ca persoană. Sunt mândru că am făcut parte din una dintre cele mai de succes epoci ale celui mai bun club din istorie.

Și Raul va părăsi clubul

Vreau să mulțumesc din suflet clubului, în special președintelui Florentino Pérez, coechipierilor mei, antrenorilor și tuturor oamenilor care m-au ajutat în tot acest timp. De-a lungul acestor ani am trăit momente incredibile, reveniri care păreau imposibile, finale, sărbători și nopți magice la Bernabéu... Am câștigat totul și am fost foarte fericit. Foarte, foarte fericit”, a transmis Luka Modric pe Instagram.

Alături de acesta va părăsi clubul și fosta glorie Raul, care a ocupat postul de antrenor al lui Real Madrid Castilla. Conform cotidianului spaniol AS, legendarul atacant pleacă din cauză că nu i se dau șanse să promoveze în carieră. Echipa secundă a grupării madrilene va fi preluată din sezonul următor de un alt fost jucător, Alvaro Arbeloa, care activează în această stagiune la Real Madrid Juvenil A.