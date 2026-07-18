 Cum poate fi oprit Messi? Spaniolii spun că au un plan de a-l neutraliza pe starul Argentinei | adevarul.ro
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Cum poate fi oprit Messi? Spaniolii spun că au un plan de a-l neutraliza pe starul Argentinei

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Campionatul Mondial 2026
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Finală inedită la Campionatul Mondial de fotbal, meciul dintre Spania și Argentina stârnește un interes uriaș. Iar ochii sunt mai ales pe Lionel Messi, cel care a avut evoluții deosebite la acest turneu final. Tocmai de aceea ibericii spun că au un plan pentru a-l bloca.

Englezii n-au izbutit să-l oprească pe Lionel Messi (Foto: EPAImages)
Englezii n-au izbutit să-l oprească pe Lionel Messi (Foto: EPAImages)

Căpitanul formației din America de Sud a fost artizanul calificării deținătoarei titlului mondial în finală, dând două pase decisive în meciul cu Anglia (2-1). Acesta împarte titlul de cel mai bun marcator cu francezul Kylian Mbappe (8 goluri).

Cunoscându-l foarte bine pe cel care a evoluat multă vreme la FC Barcelona, spaniolii au pus la punct un plan de a-l bloca pe sud-american. Mijlocașul spaniol Mikel Merino (30 de ani) a vorbit despre acesta în conferința de presă de dinaintea finalei care e programată mâine (duminică, 19 iulie), la ora 22.00. Este o provocare uriașă, o sursă incredibilă de motivație pentru mine și pentru întreaga echipă. Faptul că putem juca împotriva unei echipe precum Argentina, care a câștigat deja acest trofeu, conferă meciului o importanță și mai mare, iar eu sunt încântat să trăiesc acest moment”, a spus mijlocașul.

Merino a izbutit goluri importante pentru Spania la acest turneu final (Foto: EPAImages)
Merino a izbutit goluri importante pentru Spania la acest turneu final (Foto: EPAImages)

Merino a avut un rol important la acest turneu final, marcând golurile victoriei în partidele disputate împotriva Portugaliei (1-0), în optimile de finală, și Belgiei (2-1), în sferturile de finală: „Am o încredere uriașă în mine și în capacitățile mele și, de fiecare dată când intru pe teren, cred că pot avea un impact pozitiv asupra echipei. Dar, sincer vorbind, nu contează cine este eroul. Important este ca echipa să câștige la final. Când câștigi un titlu, acesta aparține tuturor, nu doar celor unsprezece titulari”.

Pe de altă parte, Merino a evidențiat talentul „impresionant” dovedit de Lamine Yamal, în vârstă de 19 ani, care îl va înfrunta pe Messi în premieră. Acesta s-a referit și la arbitraj, sperând că acesta va tempera jocul dur: „Cu cât mingea se mișcă mai repede între noi, cu atât mai puțin timp va avea adversarul pentru a comite un fault”

Rodri recunoaște că echipa lui are și puncte slabe

Căpitan al echipei Spaniei, Rodri a vorbit la rândul său despre meciul care urmează: „Am parcurs un proces de evoluție treptată, în care echipa s-a maturizat de-a lungul ultimilor ani. Am spus-o și atunci, această generație avea să-și facă un nume. Am trăit cele mai importante momente pe care le poate avea un fotbalist: Liga Națiunilor, Campionatul European și, acum, o finală de Cupă Mondială. Suntem fericiți, dar ambiția noastră merge mult mai departe de atât. Duminică avem în față o provocare minunată, aceea de a face această generație de neuitat”.

Câștigătorul „Balonului de Aur” din 2024 a recunoscut că Spania are și puncte slabe, pe care nu a vrut să le dezvăluie, dar e convins că el și colegii lui vor face totul pentru a deveni campioni mondiali: „Am venit aici să câștigăm. Eram convinși că este posibil. Înfruntăm cel mai dificil adversar. Le-am spus băieților că trebuie să ne dorim victoria mai mult decât ne temem de înfrângere”.

Căpitan al Spaniei, Rodri este un jucător cu multă imaginație (Foto: EPAImages)
Căpitan al Spaniei, Rodri este un jucător cu multă imaginație (Foto: EPAImages)

Căpitanul Spaniei spune că nu vor răspunde la provocări

Rodri a elogiat cariera lui Lionel Messi, „evident, cel mai bun fotbalist din toate timpurile”, dar a atras atenția asupra echipei Argentinei în ansamblu, care înseamnă „mult mai mult decât Messi”: „Argentinienii știu cum să redreseze situațiile dificile. Suntem conștienți de acest lucru. Vom încerca să le creăm cât mai multe probleme. Trebuie să intrăm pe teren și să câștigăm meciul. Trebuie să fim ambițioși”.

Căpitanul echipei Spaniei s-a referit și la genul de provocări din partea argentinienilor precum cele observate în timpul semifinalei împotriva Angliei: „Dacă lucrurile vor lua o astfel de întorsătură, va trebui să ignorăm situația și să nu ne lăsăm atrași în acel joc”.

Finala Spania - Argentina este programată duminică, 19 iulie, pe New Jersey Stadium, de la ora 22.00.

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