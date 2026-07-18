 Un bărbat s-a trezit cu mascații peste el după ce a amenințat cu moartea, pe Facebook, o femeie. „Poliţia Română, dormiţi pe voi” | adevarul.ro
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Video Un bărbat s-a trezit cu mascații peste el după ce a amenințat cu moartea, pe Facebook, o femeie. „Poliţia Română, dormiţi pe voi”

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Un bărbat a fost reţinut de Poliţia Capitalei, după ce a ameninţat pe reţelele de socializare că va ucide o femeie şi le-a reproşat grosolan poliţiştilor şi jandarmilor că nu fac nimic să-l împiedice.

Mascații urmăresc imaginile video cu amenințări
Polițiștii l-au vizitat acasă pe bărbatul care îi amenința FOTO: Captură video Poliția Română

Poliţia Capitalei a postat o înregistrare video cu mai mulţi "mascaţi", care se uită pe postarea pusă de bărbatul respectiv pe Facebook, după care se duc peste el acasă, îi sparg uşa şi apoi îl urcă în dubă.

"Eu sunt de la Bucureşti, mă ... pe toată Poliţia Română, (...) pe toţi mascaţii, (...) pe toată Jandarmeria Română, într-o zi mă duc după C..., la ea acolo unde stă. Da? Şi îi fac felul. Da? Că dormiţi pe voi! Alo! Poliţia Română, dormiţi pe voi!", spune bărbatul în postarea pe Facebook.

Bărbatul respectiv are 29 de ani şi a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de ameninţare.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 6 s-au sesizat din oficiu, după ce au identificat, în mediul online, mai multe materiale video cu caracter ameninţător, postate de un bărbat la adresa unei femei.

În urma activităţilor investigativ-operative şi a administrării probatoriului, a rezultat că, începând cu luna septembrie 2025, bărbatul ar fi iniţiat un conflict în mediul online cu persoana vătămată, iar ulterior ar fi săvârşit mai multe fapte.

Pe 8 iunie 2026, prin intermediul unui cont de pe o reţea de socializare, ar fi postat un videoclip prin care ar fi ameninţat-o pe femeia, în vârstă de 29 de ani, cu acte de violenţă.

Totodată, în aceeaşi zi, ar fi transmis în direct, pe aceeaşi platformă, o altă înregistrare video, în cadrul căreia ar fi adresat expresii jignitoare la adresa unor instituţii ale statului şi ar fi continuat ameninţările la adresa persoanei vătămate.

În perioada 1 iunie - 16 iunie 2026, ar fi publicat un alt material video, însoţit de fotografia persoanei vătămate, prin care ar fi proferat din nou ameninţări la adresa acesteia.

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