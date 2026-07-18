Dragoș Tănase a demisionat din fruntea Gabriel Resources, compania din spatele proiectului aurifer Roşia Montană

CEO-ul Dragoş Tănase a demisionat, cu efect imediat, din compania Gabriel Resources, listată la Bursa din Toronto, acţionarul majoritar, cu aproape 81% din capital, al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer românesc omonim eşuat.

Tănase a lucrat timp de peste 18 ani în cadrul grupului, exclusiv pe poziţii de top management.

El a fost numit director executiv al RMGC în februarie 2008, iar în august 2018 a devenit preşedinte şi CEO al companiei-mamă înregistrate în Canada, scrie News.

Gabriel Resources l-a numit acum ca CEO interimar pe Nicolae Suciu, care a lucrat la RMGC din 2006, cel mai recent pe poziţia de director executiv adjunct, responsabil cu departamentele Juridic şi de Relaţii cu Comunitatea.

″În numele Consiliului de Administraţie, doresc să-i mulţumesc lui Dragoş pentru angajamentul său statornic faţă de grupul Gabriel Resources de-a lungul multor ani. El a condus compania şi RMGC de-a lungul unei perioade marcate de provocări majore, dând dovadă de dedicare, rezilienţă şi profesionalism. Îi suntem recunoscători pentru activitatea sa şi îi dorim mult succes în viitor″, a declarat preşedinta CA-ului Gabriel Resources, Anna El-Erian.

Dragoş Tănase şi-a început cariera profesională în 1998, imediat după absolvirea ASE, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. A trecut ulterior pe poziţia de consultant la divizia locală a gigantului de contabilitate, audit şi consultanţă fiscală Arthur Andersen, unde a stat până în 2001, când a preluat postul de director financiar al companiei telecom UPC. Din februarie 2008 a fost numit director general al RMGC