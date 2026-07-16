Spania și Argentina își dispută titlul în finala Cupei Mondiale 2026. Marea confruntare aduce o premieră fără precedent

Marea finală a Cupei Mondiale 2026 le va aduce față în față pe Spania și Argentina, după ce cele două reprezentative au trecut în semifinale de Franța, respectiv Anglia.

Partida decisivă pentru trofeu este programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, și se va desfășura pe MetLife Stadium din zona New York/New Jersey. În România, întâlnirea va fi transmisă în direct de Antena 1, dar și pe platforma de streaming AntenaPLAY.

Finala din 2026 marchează un moment special, deoarece Spania și Argentina nu s-au întâlnit niciodată într-un meci oficial eliminatoriu. Singura lor confruntare la un turneu final mondial a avut loc în faza grupelor la ediția din 1966, când Argentina s-a impus cu 2-1. Înaintea finalei pentru trofeu se va disputa și partida din finala mică. Franța și Anglia vor lupta pentru locul al treilea duminică, 19 iulie, de la ora 00:00.

Finala Cupei Mondiale 2026 aduce o premieră fără precedent

Confruntarea dintre Spania și Argentina va intra în istoria Campionatului Mondial printr-o performanță unică. Pentru prima dată, finala competiției va opune campioana Europei și deținătoarea trofeului Copa America.

Naționala Spaniei și-a câștigat statutul de campioană continentală după succesul din finala EURO 2024, unde a învins Anglia cu 2-1. De partea cealaltă, Argentina și-a apărat supremația în America de Sud la Copa America 2024, câștigând finala cu Columbia, scor 1-0. Golul decisiv a fost înscris în prelungiri de Lautaro Martinez, aducând un nou trofeu selecționatei albiceleste.