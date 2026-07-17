Probleme înaintea finalei CM de fotbal. Cod roșu de caniculă și poluare la New York

Orașul New York a fost plasat sub cod roșu din cauza calității aerului și a căldurii extreme, cu două zile înaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026, informează cotidianul francez „L'Equipe”. Spania și Argentina își vor disputa titlul suprem duminică, 19 iulie, la ora 22.00.

Finala este programată pe stadionul MetLife din East Rutherford, aflat la aproximativ 15 kilometri vest de Manhattan. Iar situația este îngrijorătoare. După câteva zile de căldură intensă, newyorkezii se confruntă acum cu un episod de poluare a aerului, fiind îndemnați să stea acasă sau să poarte măști.

Oficialii orașului au anunțat extinderea planului de urgență pentru valul de căldură fiindcă o coloană mare de fum provenită de la incendiile de vegetație care devastează Ontario, în vestul Canadei, afectează grav calitatea aerului în metropola americană.

Cu toate că se prognoza că temperaturile să scadă ușor joi, cu maxime în jur de 32 de grade Celsius, acestea vor fi în continuare suficient de ridicate pentru a a-i afecta pe locuitorii de pe Coasta de Est. Între timp, Departamentul pentru Protecția Mediului din statul New York a indicat un Indice al Calității Aerului (AQI) de 200 pentru zona metropolitană newyorkeză, un nivel considerat „rău” pentru întreaga populație.

Într-un comunicat, primarul Zohran Mamdani a precizat: „Este periculos de cald, iar fumul incendiilor din Canada a înrăutățit calitatea aerului. Newyorkezii trebuie să fie deosebit de vigilenți”. El i-a îndemnat pe locuitori să rămână în spații cu aer condiționat, să îți limiteze activitățile în aer liber, să se hidrateze și să aibă grijă de cei mai vulnerabili apropiați ai lor.

Confruntat cu această dublă amenințare, orașul va menține deschise câteva sute de centre de hidratare pentru a oferi spații cu aer condiționat care oferă protecție atât împotriva căldurii, cât și a fumului. Autoritățile recomandă evitarea utilizării piscinelor în exterioare, a plajelor sau a altor zone în aer liber dacă calitatea aerului continuă să se deterioreze, deoarece centrele cu aer condiționat sunt considerate mai sigure. Măștile sunt distribuite gratuit pentru a limita expunerea la particule fine.

Finala Spania - Argentina este programată la ora locală 15.00. Se estimează că în momentul startului partidei vor fi 26 de grade Celsius.