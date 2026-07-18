 Cât ar putea scumpi noua taxă UE carburanții. Calculul pentru un șofer cu Dacia Logan | adevarul.ro
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Analiză Cât ar putea scumpi noua taxă UE carburanții. Calculul pentru un șofer cu Dacia Logan

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Analize Adevărul
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România și alte nouă state UE cer revizuirea ETS2, pe motiv că noua taxare ar putea pune presiune suplimentară pe consumatori. Dumitru Chisăliță, expert în energie, a calculat pentru „Adevărul” cât ar plăti un șofer cu o Dacia Logan în plus pe an, la un preț al carbonului de 80 de euro pe tonă și în condițiile unui rulaj mediu anual de 15.000 de kilometri.

Un bărbat alimentează mașina cu carburant
Noua taxă UE pa carbon ar scumpi și mai mult carburanții. Foto Adevărul

România se află printre cele zece state membre care au cerut Comisiei Europene să regândească introducerea ETS2, noul sistem european de comercializare a certificatelor de emisii care va include transportul rutier și încălzirea clădirilor.

Mecanismul este programat să intre în aplicare în 2028 și reprezintă extinderea actualului sistem ETS către sectoare care au un impact direct asupra populației. Dacă schema actuală vizează în principal industria, producția de energie, aviația și transportul maritim, ETS2 va introduce un preț al carbonului pentru combustibilii utilizați în transportul rutier și pentru încălzirea clădirilor.

Taxarea nu va fi aplicată direct șoferilor, ci furnizorilor de combustibili, care vor trebui să cumpere certificate pentru emisiile generate de produsele comercializate. Costul acestor certificate poate fi inclus ulterior în prețul final al benzinei și motorinei.

Calculul pentru un șofer cu o Dacia Logan

Dumitru Chisăliță a explicat pentru „Adevărul” care ar putea fi impactul noii taxe asupra unui consumator obișnuit.

Potrivit calculelor sale, o Dacia Logan care parcurge aproximativ 15.000 de kilometri pe an generează circa două tone de CO₂ anual.

O mașină Dacia Logan într-un an pentru fiecare kilometru parcurs emite 0,116 kg CO₂, astfel că la circa 15.000 km parcurși în medie într-un an se emit circa 2 tone CO₂/an”, a explicat expertul în energie.

La un preț al carbonului de 80 de euro pe tonă, costul asociat acestor emisii ar ajunge la aproximativ 160 de euro, respectiv aproape 800 de lei anual.

Raportat la cheltuielile actuale cu combustibilul, estimate la aproximativ 10.500 de lei pe an pentru un astfel de autoturism, impactul calculat ar reprezenta o creștere de aproximativ 8%.

Estimarea este realizată folosind un preț de referință al certificatelor de carbon și nu reprezintă valoarea finală a costului care va fi suportat de consumatori. Nivelul efectiv va depinde de evoluția pieței certificatelor și de regulile stabilite înainte de aplicarea mecanismului.

De ce cer România și alte state modificarea regulilor

România, Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria și Slovacia au transmis Comisiei Europene că introducerea ETS2 trebuie reevaluată înainte de intrarea în vigoare.

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Statele semnatare susțin că noul mecanism ar putea genera costuri suplimentare pentru populație și companii într-un moment în care prețurile la energie și combustibili reprezintă încă o preocupare economică majoră.

Obiecțiile nu vizează obiectivele climatice ale Uniunii Europene, ci modul în care sunt distribuite costurile tranziției energetice. Guvernele care contestă forma actuală a ETS2 susțin că impactul ar putea fi resimțit mai puternic în statele cu venituri mai mici și cu o dependență mai mare de combustibilii convenționali.

România, mai expusă prin structura actuală a transportului

Pentru România, discuția despre ETS2 este legată și de particularitățile economiei interne. Parcul auto este încă dominat de autoturisme cu motoare pe combustie, iar alternativele mai puțin poluante presupun investiții pe care o parte importantă a populației nu le poate face imediat.

În multe zone, autoturismul personal rămâne principala soluție de mobilitate, în lipsa unor alternative de transport public suficiente. În aceste condiții, orice creștere a costului combustibilului poate avea efecte nu doar asupra șoferilor, ci și asupra costurilor de transport pentru bunuri și servicii.

Trecerea către vehicule electrice sau modele mai eficiente nu poate fi realizată rapid doar prin creșterea costului combustibililor, susțin statele care cer revizuirea mecanismului.

Bruxelles susține că ETS2 este necesar pentru reducerea emisiilor

Comisia Europeană consideră că introducerea unui preț al carbonului în transport și încălzire este un instrument necesar pentru reducerea consumului de combustibili fosili și atingerea obiectivelor climatice asumate de Uniunea Europeană.

Argumentul Bruxelles-ului este că un cost asociat emisiilor va stimula investițiile în tehnologii mai curate și va accelera schimbarea comportamentului consumatorilor.

Pentru a limita efectele sociale ale măsurii, Uniunea Europeană a creat Fondul Social pentru Climă, destinat sprijinirii gospodăriilor vulnerabile și finanțării unor proiecte precum renovarea energetică a locuințelor sau dezvoltarea mobilității mai puțin poluante.

Prețul carbonului va decide impactul final

Efectul real asupra prețului carburanților va depinde de nivelul certificatelor de emisii în momentul aplicării ETS2.

Calculul realizat de Dumitru Chisăliță pornește de la un preț de 80 de euro pe tonă de CO₂. Dacă piața certificatelor va ajunge la un nivel mai ridicat, costul suplimentar ar putea fi mai mare. În schimb, un preț mai redus ar limita impactul asupra consumatorilor.

Pentru România, disputa privind ETS2 este astfel legată de două obiective care trebuie echilibrate: reducerea emisiilor și menținerea unui nivel suportabil al costurilor pentru populație și economie.

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