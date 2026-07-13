Cum a construit Universitatea Craiova succesul din Supercupa României: „Penalty-urile nu sunt despre noroc!”

Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României acasă, după ce a încheiat la egalitate, 1-1, cu U Cluj în timpul regulamentar, apoi s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare.

La finalul întâlnirii, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a vorbit despre elementele care au făcut diferența și a subliniat că acest trofeu nu schimbă direcția echipei. Tehnicianul portughez a precizat că obiectivul principal rămâne calificarea în turul următor al Ligii Campionilor.

„Penalty-urile nu sunt despre noroc, sunt despre antrenament!”

Coelho a dezvăluit că echipa s-a pregătit în mod special pentru posibilitatea unui deznodământ la penalty-uri. În acest context, introducerea lui Assad Al Hamlawi pe finalul partidei a fost o decizie planificată. Tehnicianul a respins ideea că victoria la penalty-uri a fost doar o chestiune de noroc. Acesta a explicat că succesul a fost rezultatul pregătirii dinaintea meciului.

„Suntem o echipă. Penalty-urile nu sunt despre noroc, sunt despre antrenament. Avem ambiție, o echipă foarte bună. Penalty-urile nu sunt despre noroc pentru mine, sunt despre concentrare. Trebuie să analizez, dar cred că am avut mai multe ocazii de a marca. Cred că este un rezultat corect, am meritat să câștigăm acest meci!

Ne-am gândit la penalty-uri pe final, ne-am pregătit pentru asta și am făcut o schimbare, l-am introdus pe Assad. Este un executant foarte bun. Este despre mentalitate!”, a declarat Filipe Coelho, conform digisport.ro.

Coelho mută atenția spre duelul european

Filipe Coelho a transmis că succesul din Supercupa României reprezintă un motiv de bucurie, însă echipa trebuie să își schimbe rapid concentrarea. Antrenorul Universității Craiova a precizat că principalul obiectiv este returul cu Vitebsk din preliminariile Ligii Campionilor, mai ales că formația sa pornește cu un avantaj consistent după victoria cu 4-1 din prima manșă.

Întrebat dacă lotul va mai fi întărit în această perioadă de mercato, tehnicianul portughez nu a exclus posibilitatea unor noi transferuri.

„Este important ca noii jucători să aibă minute. Au venit acum 10 zile, iar Screciu se reface după accidentare. Vom încerca să câștigăm, dar în același timp să avem grijă și de jucători. Asta am spus înainte, asta am făcut. Ne-am atins obiectivul, acum încercăm să ne refacem, să ne pregătim pentru următorul meci. Va fi important pentru noi. Vrem să câștigăm următorul meci, acesta este marele meu obiectiv.

Să-i recuperăm pe băieți, să ne pregătim pentru următorul meci așa de bine cât putem, să jucăm bine, să ne îmbunătățim ca echipă și să facem un meci bun, pentru că nu este încă gata cu Vitebsk. Cred că mâine băieții vor fi la antrenament, asta este important. Ne concentrăm doar pe următorul meci. Nu am idee de altceva. Lucrez cu ce jucători am, îmi fac jobul cât de bine pot. Fereastra de transferuri este deschisă, orice se poate întâmpla!”, a mai admis tehnicianul.