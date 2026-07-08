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Craiova atacă Europa. Oltenii vor să câștige în Ungaria cu Vitebsk

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Universitatea dispută astăzi (ora 20.00), prima partidă din preliminariile Ligii Campionilor. Adversară va fi o formație care a câștigat anul acesta primul titlu de campioană în Belarus.

Oltenii speră să se bucure de o victorie în Ungaria (Foto: sportpictures)
Oltenii speră să se bucure de o victorie în Ungaria (Foto: sportpictures)

Așteptarea a luat sfârșit pentru iubitorii fotbalului din Bănie. După 35 de ani, Craiova are din nou o formație care vizează participarea în cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa. În 1974, 1980, 1981 și 1991, „Campioana unei mari iubiri” a evoluat în CCE. Iar la cea de-a treia sa participare a atins sferturile de finală, fază în care a fost eliminată (0-2 și 1-1) de Bayern Munchen.

Formația de azi a Craiovei are un obiectiv clar: să pătrundă în grupa unică a Ligii Campionilor. Și trebuie să recunoaștem că a beneficiat și de ceva șansă la tragerea la sorți. În sensul că adversarul din primul tur nu este o echipă cu cine știe ce nume. Fondată în 1971, desființată în 2016 și reapărută în 2020, ML Vitebsk a câștigat primul titlu de campioană în Belarus chiar anul acesta după ce ocupase locul 2 în ediția 2023/2024. Totodată, formația din țara est-europeană își va disputa meciul de acasă în Ungaria, o consecință a sancțiunilor aplicate în urma războiului din Ucraina. Pe de altă parte, dacă va elimina pe Vitebsk, în turul 2 preliminar formația din Bănie se va duela cu învingătoarea din duelul Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) - Levski Sofia (Bulgaria). Sorții au făcut să fie evitați adversari mai bine cotați precum Celje (Slovenia), Omonia Nicosia (Cipru) și Hapoel Beer Sheva (Israel).

Bancu spune că el și colegii săi vor să-și asigure calificarea din meciul tur

Căpitan al echipei Universitatea Craiova, Nicușor Bancu a declarat că el și colegii lui vor face tot posibilul să „rezolve” calificarea din acest prim meci: „Este o partidă grea și pentru mine și pentru echipă. Este ceva nou, sperăm să facem o partidă bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Ei au un avantaj pentru că au mai multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Ne-am pregătit destul de bine în cantonament și cred că va fi bine pentru noi, avem un ritm destul de bun la antrenamente și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei. Noi facem tot posibilul să rezolvăm calificarea din primul meci, dar vom vedea cum va decurge și jocul, pentru că nu depinde doar de noi. Întâlnim o echipă foarte bună, cu multe meciuri în campionat deja. Sperăm ca la final să avem șanse mai mari de calificare decât ei. Pentru că știm că acasă este ca o fortăreață și e greu pentru oricine să ne bată acolo. Vom încerca să tratăm cu seriozitate acest meci, pentru a avea șanse de calificare în cea de-a doua partidă”, a declarat Bancu.

Bancu e optimist înaintea primei partide cu campioana Belarusului (Foto: sportpictures)
Bancu e optimist înaintea primei partide cu campioana Belarusului (Foto: sportpictures)

Bancu regretă că nu poate avea suporterii aproape la cest meci, dar i-a chemat pe toți la partida retur de la Craiova, în 15 iulie: „Este păcat să nu poți juca cu suporteri în tribună. Va fi dificil și pentru noi, dar și pentru ei. Dar la retur îi așteptăm pe toți suporterii să vină să fie alături de noi. Posibil să fie un avantaj pentru noi faptul că se joacă pe teren neutru. Vom vedea mâine care va fi cel mai mare avantaj”.

Universitatea Craiova și-a întărit lotul în pauza de vară

Pentru a-și mări șansele de reușit, în această scurtă pauză de vară, formația din Bănie a încercat să-și întărească lotul. Astfel, au fost transferați următorii jucători: Răzvan Sava (Udinese / portar / 2,5 milioane de euro), Ronaldo Romario Webster (Skendija / fundaș / 500.000 de euro), Heriberto Tavares (Maccabi Netanya / atacant / 200.000 de euro), Simon Elisor (Famalicao / atacant / 1.500.000 de euro) și Alexandru Maxim (FCSB / portar / gratis). De asemenea, au revenit Ștefan Bană și Florin Gașpăr, care fuseseră împrumutați la Oțelul Galați, respectiv la CSM Reșița. Pe de altă parte, au plecat Florin Ștefan, Vasile Mogoș, Silviu Lung Jr., Joao Goncalves și Robert Petculescu.

„Dubla” Universitatea Craiova - ML Vitebsk va fi transmisă la Digi Sport și Prima Sport. Prima manșă se va disputa în Ungaria, pe stadionul Mezokovesd, în 8 iulie, de la ora 20.00, iar returul se va juca pe „Ion Oblemenco”, în 15 iulie, de la 20.30. Și mai trebuie spus că o dată cu câștigarea campionatului și interesul pentru fotbal în Bănie a devenit și mai mare. Așa se explică și faptul că Universitatea Craiova a vândut în jur de 10.000 de abonamente pentru anul competițional 2026/2027.

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