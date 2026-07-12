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Universitatea Craiova și „U” Cluj deschid balul cu înfruntarea din Supercupa României

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Campioana și finalista Cupei se vor întâlni pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie, astăzi, de la ora 20.30. Supercupa României deschide anul competițional 2026/2027. Cum va evolua pe teren propriu, Universitatea Craiova pornește favorită.

În interval de câteva zile, oltenii au câștigat Cupa și campionatul României (Foto: EPAImages)
În interval de câteva zile, oltenii au câștigat Cupa și campionatul României (Foto: EPAImages)

Ca în fiecare nou an competițional, primul meci oficial din fotbalul nostru le opune pe cele mai valoroase formații din sezonul precedent. Iar acum în această postură se află cele două „universități”, din Craiova și Cluj. Va fi ediția cu numărul 28 a Supercupei României deși de la prima ediție s-au scurs 32 de ani. Și aceasta fiindcă partida nu s-a disputat în 1996, 1997, 2000, 2004 și 2008, atunci când aceeași echipă a câștigat atât Cupa, cât și campionatul. Din 2010, Federația Română de Fotbal a decis ca trofeul să fie decernat și în anii când o echipă realizează eventul. În această situație, adversara campioanei în Supercupă este ocupanta poziției secunde în SuperLiga României. Anul acesta avem o situație mai specială în sensul că Universitatea Craiova s-a luptat cu Universitatea Cluj în campionat, iar cele două grupări s-au întâlnit și în finala Cupei României.

FCSB deține recordul de trofee

Cu toate că prima ediția a Supercupei a fost în 1994, un meci între campioana și câștigătoarea Cupei s-a disputat și înainte în fotbalul românesc. În 1943, într-o confruntare sub titulatura Cupa OSR (Oficiul pentru Sport din România), CFR Turnu Severin a câștigat cu 9-1 în fața lui FC Craiova. Ultima câştigase campionatul în România, însă acea ediţie este socotită drept neoficială, desfăşurându-se în condițiile dificile din timpul războiului. Apoi, în 1958, 1959 și 1960 s-a disputat Cupa Scînteii, însă nici aceasta nu a fost recunoscută de FRF. Trofeul a fost câștigat de Petrolul Ploiești, Dinamo și CCA.

Cea mai titrată echipă din Supercupa României este FCSB, care a câștigat de 8 ori trofeul (1994, 1995, 1998, 2001, 2006, 2013, 2024, 2025), disputând de alte șase ori partida. Pe locurile următoare sunt Rapid – 4 (1999, 2002, 2003, 2007), CFR Cluj – 4 (2009, 2010, 2018, 2020), Dinamo – 2 (2005, 2012), Astra Giurgiu – 2 (2014, 2016), Sepsi Sf. Gheorghe – 2 (2022, 2023), Oțelul Galați – 1 (2011), ASA Tg. Mureș – 1 (2015), FC Voluntari – 1 (2017), Viitorul Constanța – 1 (2019), Universitatea Craiova – 1 (2021). Stadionul Național (Arena Națională) din București a găzduit cele mai multe meciuri ale Supercupei, opt la număr.

Oltenii au câștigat ultimele dispute

Adversare pentru prima oară în Supercupa României, Universitatea Craiova și „U” Cluj și-au disputat în primăvară ambele trofee puse în joc în fotbalul nostru. Mai întâi, în 13 mai, la Sibiu, formația din Bănie a câștigat Cupa României. Cum nu s-a marcat nici după cele două reprize de prelungire s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Capitol la care oltenii au dovedit că au nervii mai tari, ei impunându-se cu 6-5 (Cristea a fost cel care a ratat în a 6-a serie).

Universitatea Craiova a câștigat la penalty-uri Cupa României la fotbal. Iulian Cristea a îngropat-o pe Universitatea Cluj
Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 ultima dispută cu „U” Cluj (Foto: EPAImages)
Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 ultima dispută cu „U” Cluj (Foto: EPAImages)

Apoi, după numai patru zile, Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 și meciul de campionat găzduit de stadionul „Ion Oblemenco”. Iar acea victorie a adus formației din Bănie și titlul de campioană, unul pe care nu-l mai câștigase din 1991. Oltenii s-au revanșat, totodată, în fața clujenilor pentru eșecul dur (0-4) suferit în 13 aprilie.

În Supercupă, Universitatea Craiova este creditată cu prima șansă. Formația alb-albastră va evolua pe propriul teren, ceea ce reprezintă un avantaj important. Totodată, aceasta a avut o zi în plus de odihnă față de rivala sa, disputând meciul din preliminariile Ligii Campionilor miercuri seara, spre deosebire de „U” care a evoluat aseară (n.a. – partida cu Dinamo Kiev s-a disputat după închiderea ediției). Ambele formații au avut de făcut și o călătorie în Ungaria, respectiv în Polonia, însă nu se poate vorbi despre oboseala acumulată în condițiile în care acestea au fost primele partide oficiale din noul sezon.

Clujenii au scos un egal, 0-0, în primul meci cu Dinamo Kiev din Europa League (Foto: EPAImages)
Clujenii au scos un egal, 0-0, în primul meci cu Dinamo Kiev din Europa League (Foto: EPAImages)

Va exista rezervă pentru VAR

Comisia Centrală a Arbitrilor a stabilit și brigada care va oficia la partida din cadrul Supercupei României 2026. La centru a fost delegat Iulian Călin, care va fi ajutat la cele două linii de Florin Neacșu și Marin Nicușor. Cel de-al patrulea arbitru va fi Florin Andrei, în timp ce rezervă a fost delegat Laszlo Imre Bucsi. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru (arbitru VAR) și Valentin Porumbel (asistent VAR). Cum acesta va fi primul meci la care se va folosi noul Hub VAR de la Mogoșoaia, FRR a anunțat că pentru această partidă a fost pregătită și o soluție de back-up direct la stadion. Astfel, Marcel Bîrsan și Sorin Costreie au fost desemnați arbitri VAR de rezervă.

Programată duminică, 12 iulie, la ora 20.30, în Bănie, confruntarea dintre Universitatea Craiova și „U” Cluj va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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