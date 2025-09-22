Video Superliga, etapa a 10-a: Dinamo a fost blocată de Farul, dar a reușit să o dea jos Rapidul de pe podium

Dinamo București a încheiat nedecis cu Farul Constanța, 1-1 (1-0), luni seara, pe Arena Națională din Capitală, în ultimul meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Gruparea „câinilor roșii” este pe locul 3, după Botoșani, dar înaintea rivalelor Rapid și FC Argeș, toate cu câte 19 puncte, despărțite de golaveraj. Farul este pe locul 8, cu 14 puncte.

Dinamo a deschis scorul repede, prin bulgarul Gheorghi Milanov (8), cu o lovitură de cap la cornerul executat de scoțianul Danny Armstrong.

Farul a egalat după pauză, prin portughezul Diogo Ramalho (64), după ce a fost lansat în careu de Răzvan Tănasă.

Dinamo a mai avut ocazii prin Mamoudou Karamoko (7), al cărui șut a fost respins de Alexandru Buzbuchi, și prin Cătălin Cîrjan, portarul oaspeților remarcându-se din nou (27).

Farul a avut o ocazie mare după pauză, prin Ionuț Larie, dar portarul Devis Epassy a respins de la colțul scurt (73).

La meci au asistat 11.176 spectatori.

Dinamo a ajuns la șapte etape consecutive fără înfrângere, cinci victorii și două egaluri.

Farul, cu fostul dinamovist Ianis Zicu pe bancă, are o singură victorie în ultimele șase etape, un egal și patru eșecuri.

În tribune, de la Farul s-au aflat patronul Gică Hagi și președintele Gică Popescu.

În celălalt meci de luni al rundei, Csikszereda - Metaloglobus 2-2. Sunt singurele formații care n-au bifat nicio victorie în acest sezon.