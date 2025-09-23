Superbet confirmă că a rămas fără profitul pe doi ani și jumătate. A plătit pentru o eroare tehnică, deși regulamentul îi ținea partea

După ce jocul de păcănele „Fire Blaze Red Wizard” a generat necontrolat câștiguri la aproape fiecare accesare pe site-ul Superbet, compania care este principalul sponsor din fotbalul românesc a făcut astăzi primele precizări despre caz.

Peste 7.500 de români au profitat de ocazie, iar agenția a înregistrat pierderi de peste 30 de milioane de euro. Inițial, conturile respective au fost blocate, însă Superbet a decis să revină asupra deciziei și să onoreze plățile.

Ca să spulbere teoriile apărute în mediul online (diminuare intenționată de GGR, pentru a plăti statului mai puțini bani - impozitul către ANAF este de 30% din GGR), scoaterea unor bani din firmă de către administratori, act de piratare sau o mișcare a serviciilor secrete), Superbet a intervenit public.

Compania susține că plata făcută este pur și simplu un gest de fair-play de business, o demonstrație de seriozitate în afaceri și a faptul că ține să-și păstreze o imagine imaculată.

Asta în condițiile în care, cel mai probabil, Superbet ar fi câștigat în instanță litigiile pe care le-ar fi deschis jucătorii împotriva sa.

În regulamentele acceptate de clienți atunci când își fac conturi de joc pe site, un articol specifică faptul că acele câștiguri obținute în urma problemelor tehnice nu vor fi achitate. În acest condiții, a uluit decizia Superbet de a se lipsi de o sumă uriașă.

Dacă la început s-a vorbit despre un bug, acum, Superbet spune că analizează cauzele care au produs dezastrul.

Cel mai probabil, Superbet se va îndrepta pentru recuperarea prejudiciului către furnizorul jocului, compania Playtech, care s-ar face vinovată de punerea la dispoziție a unui joc cu probleme.

Iată comunicatul distribuit de companie:

„Superbet: facem ceea ce este corect față de clienții noștri, indiferent de circumstanțe.

Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze sunt analizate la acest moment împreună cu partenerii noștri.

Este esențial de menționat că incidentul în cauză a fost complet rezolvat, iar platforma și serviciile Superbet rămân, în continuare, sigure și complet disponibile pentru divertismentul clienților noștri.În urma evaluărilor preliminare, am identificat o serie de câștiguri calculate necorespunzător, fapt care a condus la atribuirea eronată a unor sume mai mari decât cele care ar fi trebuit acordate conform componentelor aleatorii ale jocului.În acest context, compania noastră a rămas consecventă viziunii sale de a face întotdeauna ceea ce este corect pentru clienții noștri. Astfel, am hotărât să onorăm toate plățile rezultate din această situație.Prin decizia de a onora aceste plăți demonstrăm asumarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere în raport cu clienții și capacitatea de a gestiona situații neprevăzute.Această abordare reprezintă unul dintre factorii care stau la baza creșterii exponențiale a companiei noastre. Datorită acestei filosofii, Superbet a reușit să inoveze constant și să se transforme într-unul dintre cei mai importanți operatori globali de pariuri sportive și gaming.Rămânem fermi în angajamentul nostru față de clienți, pentru a le oferi cel mai ofertant, inovator și sigur ecosistem de divertisment digital din industria globală de profil”.

Superbet Betting & Gaming SA, cel mai mare jucător antreprenorial, a raportat în anul 2024 o cifră de afaceri de aproape 635 milioane lei și un profit net de circa 61,3 milioane lei. Compania este, de asemenea, cel mai mare angajator din industrie, cu un număr total de 2.529 de angajați, notează termene.ro.

Cele 30 de milioane de euro înseamnă circa 150 de milioane de lei, adică profitul companiei pe o durată de doi ani și jumătate.